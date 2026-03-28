El estudio previo a la ampliación del tranvía en Murcia estará concluido este año

Los últimos trabajos previos para la ampliación del tranvía hasta la estación del Carmen salen a licitación, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

La licitación de la asistencia técnica por parte de Urbamusa de los últimos trabajos supone el paso definitivo para culminar la redacción del proyecto de ampliación, y la previsión es que el proyecto esté culminado en octubre de este año, detalló el edil.

El esfuerzo del Consistorio se centrará en la ampliación hasta la estación del Carmen -que aglutinará la oferta de transporte público de Murcia- y con el objetivo de plantear también una prolongación posterior hasta El Palmar y el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Como ya indicaron los estudios previos y recordó Muñoz, el paso por Gran Vía "es la opción más idónea", y el nuevo trazado entroncará con la estación de Plaza Circular e incorporará cinco nuevas paradas al trayecto.

Asimsimo, la licitación recoge los estudios para su ampliación a los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera por encargo del Gobierno Regional, entidad que se encargará de la extensión al área metropolitana.

Dos kilómetros más

La ampliación hasta El Carmen contará con 2 kilómetros y 5 paradas, con una inversión de 93 millones de euros, y permitirá vertebrar la ciudad de norte a sur, pues se dotará de una conexión directa a los campus universitarios con el centro y la estación, "al tiempo que se devuelve la centralidad al barrio del Carmen", resaltan desde el Consistorio en un comunicado.

El estudio evaluará la viabilidad técnica, funcional, económica y ambiental, así como su impacto en el tráfico y en el conjunto del sistema de movilidad urbana.

Después de que los estudios anteriores confirmasen Gran Vía como la opción más idónea, ahora se deberán confirmar los detalles concretos del trazado.

Los trabajos también incluirán estudios de demanda, modelización del tráfico, análisis coste-beneficio e integración urbana.

Itinerario

En octubre el Ayuntamiento anunció los principales resultados del estudio informativo realizado sobre la ampliación del tranvía, que indica que el mejor itinerario para el vehículo es el que discurre por el corredor Plaza Circular - Gran Vía - Puente Viejo - estación de El Carmen.

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Además, en este corredor se ha estudiado la posibilidad de doble sentido en el ámbito del Puente Viejo, y también queda pendiente decidir si el tranvía discurre por la calle Floridablanca tras su paso por Alameda de Colón o continúa por Marqués de Corvera.