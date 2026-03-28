Emotivo encuentro ante la Catedral de Murcia del Nazareno de las Mercedes, la Virgen del Primer Dolor y San Juan

Belluga fue escenario, este Sábado de Pasión por la tarde, de uno de los encuentros más populares de la Semana Santa de Murcia: el que une en alma y corazón a Jesús, su madre y su discípulo favorito. Las tres tallas se cruzaron, un año más, ante un templo que no existiría de no haberse producido la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

En concreto, Nuestro Padre Jesús de las Mercedes llegó a la plaza de la Catedral por Santo Domingo y Trapería, pisando flores moradas y desde la iglesia de la Merced, donde reside todo el año. Quienes lo portan a hombros no visten túnica de nazareno: no se trata de una procesión, aunque así la calificasen muchos de los que se cruzaron con ellos.

Mientras tanto, San Juan fue trasladado desde el templo de San Juan Bautista, el mismo del cual partirá, en Martes Santo, el cortejo de Nuestro Padre Jesús del Rescate, para lo cual sus fieles están ya contando las horas.

Por su parte, la Virgen del Primer Dolor era la que estaba más cerca, apenas unos metros más allá de la Catedral: en San Juan de Dios, desde donde procesiona, también en Martes Santo, la Cofradía de la Salud.

Llega a la Plaza del Cardenal Belluga el cortejo de San Juan y la Virgen del Primer Dolor. / Cabildo de Cofradías

Frente al imafronte, el murciano (o visitante) que presenció el encuentro pudo ver cómo San Juan y María llegaron por la derecha, mientras que el Mesías, con el madero sobre el hombro, lo hacía por la izquierda. Primero, al son de tambores, que fueron sustituidos por música épica, emotiva, propia de la Pasión.

El encuentro de las tres sagradas imágenes coincide con dos procesiones, las dos con nombre de virtud teologal: la de la Fe y la de la Caridad.