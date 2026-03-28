Centenares de manifestantes recuperan el 'No a la guerra' en Murcia

Más de 35 colectivos decidieron dar un paso al frente creando la Coordinadora por la paz en la Región de Murcia, y su primer paso fue convocar una manifestación que diera voz a todos aquellos que no piensan quedarse quietos ante la inestabilidad geopolítica en el mundo que se ha acrecentado durante los últimos meses.

En la tarde del sábado, varios centenares de personas han recorrido desde las 18h las calles del Barrio de El Carmen, en una concentración que ha tenido inicio en la puerta del Jardín de Floridablanca. La manifestación ha sido encabezada por una pancarta con el lema 'No a la guerra'.

Los portavoces de la Coordinadora han leído un manifiesto en el que se rechaza la violencia y se apoya la soberanía de los pueblos: "Frente al estruendo de las bombas, frente a las ciudades reducidas a escombros, frente al dolor de madres, padres, hijas e hijos que no eligieron este destino. Hoy hablamos en nombre de quienes no tienen micrófono: las personas civiles que mueren, que huyen, que sobreviven entre ruinas. Rechazamos todas las guerras, incluso aquellas que se intentan justificar en nombre de la “seguridad” o la “democracia” pero que ha quedado claro que solo responden a la codicia imparable de unos pocos, en este caso de Trump y Netanyahu.

"Hoy asistimos a la escalada de la barbarie de esta guerra imperialista iniciada por los gobiernos de Israel y EEUU, es decir, por el genocida Netanyahu y por el pederasta de Donald Trump, contra los pueblos del mundo con la agresión a Irán, al Líbano, a Cisjordania. Los bombardeos de EE.UU. y el ente sionista de Israel rompían unilateralmente el proceso de diálogo con Irán, asesinando a parte de la dirigencia de Irán, junto a cientos de personas, incluidas muchas niñas, y demostrando que no se puede confiar en quienes ahora mismo están al frente de estas dos naciones", han recalcado.

Por último, se ha leído una serie de reclamaciones al Gobierno de España:

● Que lidere una respuesta diplomática internacional para poner fin a esta escalada.

● Que ponga fin al acuerdo de cesión de las bases norteamericanas en nuestro territorio y se cierren las bases ocupadas por EEUU.

● Fin de la complicidad con la agresión y el genocidio al pueblo palestino, incluyendo el uso de nuestros puertos, presupuestos e infraestructuras.

● Ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

"Así mismo, exigimos un alto el fuego inmediato y mostramos nuestro apoyo al pueblo palestino, iraní y libanés en su derecho a vivir en paz y a defender su soberanía", han finalizado.