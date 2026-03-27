Estas son las calles cortadas en Murcia este Viernes de Dolores

Comienzan las primeras procesiones de Semana Santa en Murcia y con ello la dificultad para transitar en las zonas cercanas a los recorridos por donde transcurren los pasos. Este Viernes de Dolores el Santísimo Cristo del Amparo será la protagonista. La procesión la componen ocho pasos y empezará a las 19.00 horas en la iglesia de San Nicolás, en la plaza del mismo nombre.

El recorrido de la procesión en total son 2.300 metros y tardará en pasar alrededor de 90 minutos (una hora y media).

Desde la Policía Local han anunciado las calles que permanecerán cortadas durante su transcurso: San Nicolás, Poeta Jara Carrillo, Frenería, Plaza Cardenal Belluga, Trapería, Plaza Romea, Calderón de la Barca, Santa Catalina, Plaza de las Flores, Riquelme y Plaza Mayor.

Los pasos de emergencia se encontrarán en los siguientes lugares:

Entre Trapería y Santo Domingo

Calle Santa Catalina (a la altura de Gran Vía)

Por motivo de la procesión, las líneas de transporte público también sufrirán modificaciones que harán variar su itinerario habitual. El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado cuáles serán las paradas alternativas: