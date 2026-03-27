Semana Santa de Murcia 2026
Consulta toda la información sobre las distintas procesiones de la Semana Santa de Murcia 2026 desde el Viernes de Dolores al Domingo de resurrección: horarios, recorridos, mapas, pasos, etc...
VIERNES DE DOLORES
ACTOS DEL DIA
- En horario de 9 a 14 h. Exposición de tronos y enseres de la Cofradía del Amparo. Iglesia de San Nicolás de Bari.
- 19 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores. Iglesia de San Nicolás de Bari. En la recogida, encuentro entre los titulares de la cofradía.
REAL Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Detalles
- Itinerario: 2.300m | Tiempo estimado de paso: 90 min | Salida: 19 h | Recogida: 23,00-00,30 h
- Sede: Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari | Año fundacional: 1985 | Color de túnica: azul
Recorrido
19.00 Iglesia de San Nicolás > San Nicolás > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Sol > Frenería > 20.10 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina (paso emergencia) > Flores (derecha) > Cristo de la Esperanza > San Pedro > Riquelme > San Benito > Mayor > San Nicolás > 23.00 Iglesia de San Nicolás
Pasos
- EL ÁNGEL DE LA PASIÓN. Rafael Roses Rivadavia. 22 estantes
- SAGRADA FLAGELACIÓN. José Hernández Navarro, 1994-1996. 36 estantes
- JESÚS ANTE PILATOS. Antonio Labaña Serrano, 1991-1994. 34 estantes
- JESÚS DEL GRAN PODER. Atribuido a Nicolás de Bussy y Mignan, 1693. 34 estantes
- ENCUENTRO EN EL CAMINO DEL CALVARIO. Gregorio Fernández-Henarejos Martínez, 1996. 36 estantes
- SAN JUAN. Gregorio Fernández-Henarejos Martínez, 2001. 34 estantes
- MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. Atribuida a Francisco Salzillo y Alcaraz, 1741. 34 estantes
- SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO. Atribuido a Francisco Salzillo y Alcaraz, 1739. 32 estantes
SÁBADO DE PASIÓN
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 10 a 13,30 h. Exposición de tronos de la Cofradía de la Caridad. Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.
- En horario de 11 a 13 h. Exposición de tronos de la Cofradía de la Fe. Iglesia de San Francisco de Asís.
- 17,45 h. Salida de la procesión del Santísimo Cristo de la Fe. Iglesia de San Francisco de Asís.
- 18,30 h. Entrada en pasacalles de bandas que participarán en la procesión de la Caridad, desde Jara Carrillo hasta Santa Catalina.
- 19 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo de la Caridad. Iglesia de Santa Catalina de Alejandría. En la recogida encuentro de María Dolorosa y Cristo de la Caridad.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
Detalles
- Itinerario: 2.700 m | Tiempo estimado de paso: 20 min | Salida: 17.45 h | Recogida: 22,15-22,35 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís | Año fundacional: 1999 | Color de túnica: marrón
Recorrido
17.45 h. San Francisco de Asís > Circular (centro) > Alfonso X el Sabio (centro) > Santo Domingo (paso emergencia) > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 19.40 h Cardenal Belluga > Frenería > Puxmarina > Sociedad San Bartolomé > José Esteve Mora > Jabonerías > Julián Romea > Echegaray > Santa Clara (paso emegergencia) > Enrique Villar Bas > 20.45 h Santa Ana > Alfonso X el Sabio (centro) > Circular (centro) > 22.15 h San Francisco de Asís
Pasos
- SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES. Antonio Jesús Yuste Navarro. 2014. 24 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE. Antonio Fernández Dorrego. Hacia 1959. 40 estantes.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Detalles
- Itinerario: 1.850m | Tiempo estimado de paso: 120 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 22.30-00.15 h
- Sede: Iglesia de Santa Catalina de Alejandría | Año fundacional: 1993 | Color de túnica: rojo corinto
Recorrido
19.00 Iglesia de Santa Catalina > Santa Catalina > Flores (lado derecho) > Cristo de la Esperanza > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso de emergencia) > Tomás Maestre > Glorieta de España > Arenal > 20.00 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (dcha. paso emergencia) > 21.05 Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora (izquierda) > San Bartolomé > Santa Catalina (paso emergencia) > 22.30 Iglesia de Santa Catalina
Pasos
- LA ORACIÓN EN EL HUERTO. Arturo Serra Gómez. 1996-2020. 28 estantes.
- LA FLAGELACIÓN. José Hernández Navarro. 2007-2019. 28 estantes.
- LA CORONACIÓN DE ESPINAS. José Hernández Navarro. 2009-2013. 28 estantes.
- NUESTRO PADRE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO. Manuel Ardil Pagán. 1999. Pedro J. Arrúe de Mora. 2006. 26 estantes.
- SANTA MUJER VERÓNICA. José Hernández Navarro. 2003. 26 estantes.
- EL EXPOLIO DE CRISTO. Ramón Cuenca Santo. 2022. 28 estantes.
- SAN JUAN. Ramón Cuenca Santo. 2013. 26 estantes.
- MARÍA DOLOROSA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1742. 24 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD. Rafael Roses Rivadavia. 1994. 28 estantes.
DOMINGO DE RAMOS
ACTOS DEL DÍA
- 11 h. Bendición de Ramos (Santa Catalina), Procesión de las Palmas y Santa Misa. Cofradía de la Esperanza. Iglesia de San Pedro Apóstol.
- En horario de 12,30 a 14 h. Exposición de tronos de la Cofradía de la Esperanza. Iglesia de San Pedro Apóstol.
- 18 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza. Iglesia de San Pedro Apóstol. En la recogida, encuentro entre San Juan, Dolorosa y Cristo de la Esperanza.
PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y DEL SANTO CELO POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS
Detalles
- Itinerario: 2.320m | Tiempo estimado de paso: 120 min | Salida: 18.00 h | Recogida: 22.10-23.45 h
- Sede: Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol | Año fundacional: 1954 (1754) | Color de túnica: verde
Recorrido
18.00 Iglesia de San Pedro > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Sol > Frenería > 19.00 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Sociedad > Puxmarina > Madre de Dios > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Madre de Dios > Pascual > Jara Carrillo > San Pedro > 22.10 Iglesia de San Pedro
Pasos
- DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ. Francisco Liza Alarcón. 2009. 36 estantes.
- ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN DE SANTA MARÍA MAGDALENA. Francisco Liza Alarcón y Antonio Castaño Liza. 1983-2014. 38 estantes.
- ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. José Hernández Navarro. 1984-1987. 36 estantes.
- SAN PEDRO ARREPENTIDO. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1780. 36 estantes.
- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA PENITENCIA. Juan y Sebastián Martínez Cava. 2025. 26 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ALMAS. Antonio Castaño Liza. 2017. 36 estantes.
- SAN JUAN EVANGELISTA. Antonio Castaño Liza. 2017. 36 estantes.
- MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. Francisco Salzillo y Alcaraz - Hacia 1756. 34 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1755. 34 estantes.
LUNES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 8 h. Cultos. Misa de difuntos. Cofradía del Perdón. Iglesia de San Antolín mártir.
- 12 h. Bajada del camarín y besapié al Stmo. Cristo del Perdón. Coral Discantus. Cofradía del Perdón. Iglesia de San Antolín Mártir.
- En horario de 8 a 14 h. Exposición de tronos de la Cofradía del Perdón. Iglesia de San Antolín Mártir.
- 19 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón. En la recogida encuentro entre la Virgen de la Soledad y el Cristo de Perdón. Fervorín de despedida. Iglesia de San Antolín Mártir
REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
Detalles
- Itinerario: 2.400m | Tiempo estimado de paso: 150 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 23.00-01.00 h
- Sede: Iglesia parroquial de San Antolín Mártir | Año fundacional: 1896 (1600) | Color de túnica: magenta
Recorrido
19.00 Iglesia de San Antolín > San Antolín > Vidrieros > Sagasta > Plano de San Francisco > San Julián > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Sol > Frenería > 20.15 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina > Flores > Cristo de la Esperanza > San Pedro > San Julián > Pilar > Vidrieros > 23.00 Iglesia de San Antolín
Pasos
- ÁNGELES DE LA PASIÓN. José Hernández Navarro. 2012. 36 estantes.
- GETSEMANÍ. José Hernández Navarro. 1996. 26 estantes.
- EL PRENDIMIENTO. José Sánchez Lozano. 1947-1948. 28 estantes.
- JESÚS ANTE CAIFÁS. Damián Pastor y Micó (Cristo) 1897 y Salvador Castillejos. (Tribunal) 1944. 36 estantes.
- LA FLAGELACIÓN. José Sánchez Lozano. 1945. 18 estantes.
- LA CORONACIÓN DE ESPINAS. José Hernández Navarro. 1982. 36 estantes.
- ENCUENTRO EN LA VÍA DOLOROSA. José Sánchez Lozano. (Cristo) 1948 y Miguel Martínez Fernández (Virgen y San Juan) 1924. 36 estantes.
- LA VERÓNICA. Francisco Toledo Sánchez. 1954. 28 estantes.
- EL ASCENDIMIENTO. José Hernández Navarro. 1988. 36 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN. Francisco Salzillo y Alcaraz (Cristo) 1733-1734 y (San Juan) 1737. Roque López López (Dolorosa) 1793 y Francisco Sánchez Araciel (Magdalena) 1897. 28 estantes.
- VIRGEN DE LA SOLEDAD. José Sánchez Lozano. 1943. 18 estantes.
MARTES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 9,30 h. Cultos. Misa de comunión General. Hermandad de Esclavos del Rescate. Iglesia de San Juan Bautista.
- En horario de 10 a 14 h. Exposición de tronos de la Hermandad de Esclavos del Rescate. Iglesia San Juan Bautista.
- En horario de 12 a 14 h. Exposición de tronos de la Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Iglesia de San Juan de Dios.
- 19 h. Salida de la Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Procesión de la Esclavitud. Iglesia de San Juan Bautista. En la recogida encuentro entre los titulares de la cofradía. Coral Discantus.
- 19,45 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo de la Salud. Iglesia de San Juan de Dios
HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
Detalles
- Itinerario: 1.650m | Tiempo estimado de paso: 50 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 21.45-22.15 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | Año fundacional: 1943 | Color de túnica: blanco y verde / blanco y morado
Recorrido
19.00 Iglesia de San Juan Bautista > San Juan > Tahona > Arco de San Juan > Ceballos > Pintor Villacis > Apóstoles > 19.45 Cardenal Belluga (por la izquierda) > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería (paso emergencia) > Santo Domingo (por la izquierda) > Merced > Alejandro Séiquer > Cetina (paso emergencia) > Isidoro de la Cierva > Pintor Villacis > Ceballos > Arco de San Juan > Tahona > San Juan > 21.45 Iglesia de San Juan Bautista
Pasos
- CRUZ GUÍA. Vicente Segura Valls. 1955. 30 portapasos.
- MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA. José Sánchez Lozano. 1948. 32 portapasos.
- NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE. Anónimo. S. XVII. 32 portapasos.
PONTIFICIA, REAL, HOSPITALARIA Y PRIMITIVA ASOCIACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Detalles
- Itinerario: 1.700m | Tiempo estimado de paso: 60 min | Salida: 19.45 h | Recogida: 23,15-00,00 h
- Sede: Iglesia de San Juan de Dios | Año fundacional: 1957 | Color de túnica: blanco y rojo
Recorrido
19.45 Iglesia de San Juan de Dios > Cristo de la Salud > Eulogio Soriano > Pintor Villacis > Apóstoles > 20.55 Cardenal Belluga (por la izquierda) > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería (paso emergencia) > Santo Domingo (por la izquierda) > Merced > Alejandro Séiquer > Cetina (paso emergencia) > Isidoro de la Cierva > Pintor Villacis > Eulogio Soriano > Cristo de la Salud > 22.45 Iglesia de San Juan de Dios
Pasos
- NUESTRO PADRE JESÚS DE LA MERCED. Nicolás Salzillo y Gallo. 1713-1725. 32 anderos.
- MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS. Francisco Javier López del Espino. 2018. 40 anderas.
- SAN JUAN EVANGELISTA. Roque López López. 1791. 32 anderos.
- SANTÍSIMA VIRGEN DEL PRIMER DOLOR. Francisco Salzillo y Alcaraz. Hacia 1740. 32 anderos.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD. Atribuido a Gutierre Gierero. Ss. XV-XVI. 50 anderos.
MIÉRCOLES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 11 a 13,30 h. Exposición de tronos, enseres, insignias y altar de cultos de la Archicofradía de la Sangre. Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen.
REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIQUÍSIMA ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Detalles
- Itinerario: 2.850 m | Tiempo estimado de paso: 210 min | Salida: 18.00 h | Recogida: 22.00-00.30 h
- Sede: Iglesia Arciprestal Nuestra Señora del Carmen | Año fundacional: 1411 | Color de túnica: rojo
Recorrido
18.00 Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen > Colón > Camachos > Canalejas > Puente Viejo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomas Maestre > Sol > Frenería > 19.00 Cardenal Belluga (por la derecha) > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería (paso emergencia) > Santo Domingo (por la derecha) > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora (por la izquierda) > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina (derecha monumento) > Flores (por la derecha) > Jiménez Baeza > San Nicolás > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel > Puente Viejo > Canalejas > Camachos > Colón > 22.00 Iglesia Arciprestal Ntra. Sra. del Carmen
Pasos
- SAN VICENTE FERRER. Ramón Cuenca Santo. 2011. 24 estantes.
- LA SAMARITANA. Roque López López. 1799. 26 estantes.
- JESÚS EN CASA DE LÁZARO. José Hernández Navarro. 1985. 38 estantes.
- EL LAVATORIO. Juan González Moreno. 1952. 38 estantes.
- LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO. Nicolás de Bussy y Mignan (San Pedro) 1689 y José Hernández Navarro (Cristo) 2017. 26 estantes.
- EL PRETORIO. Nicolás de Bussy y Mignan (Cristo) 1695; José Sánchez Lozano (Pilato y Berrugo) 1945 y Ramón Cuenca Santo (Soldado romano) 2011. 28 estantes.
- LAS HIJAS DE JERUSALÉN. Juan González Moreno. 1956. 36 estantes.
- EL CRISTO DE LAS PENAS. José Hernández Navarro. 1986. 36 estantes.
- SAGRADA LANZADA. Antonio Bernal Redondo. 2025. 38 estantes.
- SAN JUAN. Juan Dorado Brisa. 1905. 18 estantes.
- LA DOLOROSA. Roque López López. 1787. 24 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE. Nicolás de Bussy y Mignan. 1693. 24 estantes.
JUEVES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 18,30 h. Salida de la Procesión de la Soledad del Calvario. Archicofradía de la Sangre. Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen.
- 22 h. Salida de la Procesión del Silencio. Iglesia de San Lorenzo Mártir. Participación musical de la Coral Discantus al inicio del desfile.
REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIQUÍSIMA ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (Procesión de la Soledad del Calvario)
Detalles
- Itinerario: 2.000m | Tiempo estimado de paso: 35 min | Salida: 18.30 h | Recogida: 21.30-22.00 h
- Sede: Iglesia Arciprestal Nuestra Señora del Carmen | Año fundacional: 1980 | Color de túnica: negro
- Recorrido18.30 Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen > Colón > Camachos > Canalejas > Puente Viejo > Martínez Tornel > Jara Carrillo > San Pedro > Cristo de la Esperanza > Flores (por la izquierda) > Santa Catalina (izquierda monumento) > Gran Vía Escultor Salzillo (paso de emergencia) > Santa Catalina > San Bartolomé > Sociedad > Puxmarina > Frenería > 20.20 Cardenal Belluga (por la izquierda) >Arenal > Glorieta de España > Tomas Maestre > Martínez Tornel > Puente Viejo > Canalejas > Camachos > Colón > 21.30 Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen
Pasos
- JESÚS DE LA REDENCIÓN. Antonio Jesús Yuste Navarro. 2017. 26 estantes.
- CRISTO DEL AMOR EN LA CONVERSIÓN DEL BUEN LADRÓN. José Hernández Navarro. 2011-2016. 34 estantes.
- NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DEL CALVARIO. Antonio Campillo Párraga. 1985. 24 estantes.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL REFUGIO (PROCESIÓN DEL SILENCIO)
Detalles
- Itinerario: 1.180m | Tiempo estimado de paso: 35 min | Salida: 22.00 h | Recogida: 00.00-00.30 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir | Año fundacional: 1942 | Color de túnica: negro y morado
- Recorrido22.00 Iglesia Parroquial San Lorenzo > Alejandro Séiquer > Merced > Santo Domingo (paso emergencia) > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 23.35 Cardenal Belluga > Apóstoles > Isidoro de la Cierva > Cetina > Alejandro Séiquer > 00.00 Iglesia Parroquial San Lorenzo
Pasos
- SANTÍSIMO CRISTO DEL REFUGIO. Atribuido a Jacobo Florentino. s. XVI. 32 portapasos
VIERNES SANTO (MAÑANA)
ACTOS DE LA MAÑANA
- 8 h. Salida de la Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. (6 h. solar). Iglesia de Jesús.
- En horario de 11 a 13 h. Exposición de tronos de la Cofradía de la Misericordia. Iglesia de San Esteban.
- En horario de 11 a 13 h. Exposición de tronos de la Cofradía del Santo Sepulcro. Iglesia de San Bartolomé-Santa María.
- En horario de 11 a 13 h. Exposición de tronos de la Cofradía de Servitas. Iglesia de San Bartolomé-Santa María.
REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Detalles
- Itinerario: 3.200 m | Tiempo estimado de paso: 200 min | Salida: 08.00 h | Recogida: 13.00-15.00 h
- Sede: Iglesia de Jesús | Año fundacional: 1600 | Color de túnica: morado
Recorrido
08.00 Iglesia de Jesús > San Agustín > Arrixaca > Sagasta > Pilar > San Julián > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Glorieta de España > Arenal > 09.45 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Basabé > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina (derecha monumento) > Flores > Jiménez Baeza > San Nicolás > Santa Teresa > Mariano Girada > Acísclo Díaz > Agustinas > Santa Cecilia > San Andrés > San Agustín > 13.00 Iglesia de Jesús
Pasos
- LA SANTA CENA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1761. 28 estantes.
- LA ORACIÓN EN EL HUERTO. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1754. 28 estantes.
- EL PRENDIMIENTO. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1763. 26 estantes.
- LOS AZOTES. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1777. 24 estantes.
- LA VERÓNICA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1756. 16 estantes.
- LA CAÍDA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1752. 28 estantes.
- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. Anónimo. H. 1600. 22 estantes.
- APÓSTOL SAN JUAN. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1756. 18 estantes.
- LA DOLOROSA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1755. 22 estantes.
VIERNES SANTO (TARDE)
ACTOS DE LA TARDE
- 18,15 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia. Iglesia de San Esteban. En la recogida encuentro entre la Madre de Misericordia y el Cristo titular.
- 18,45 h. Salida de la Procesión de Servitas de María Santísima de las Angustias. Iglesia de San Bartolomé-Santa María.
- 19 h. Salida de la Procesión del Santo Sepulcro. Iglesia de San Bartolomé-Santa María.
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Detalles
- Itinerario: 1.740m | Tiempo estimado de paso: 55 min | Salida: 18.15 h | Recogida: 21.30-22.30 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel (procesiona desde la iglesia de San Esteban) | Año fundacional: 1949 | Color de túnica: negro y magenta
Recorrido
18.15 Iglesia de San Esteban > Acisclo Díaz > Gran Vía Escultor Salzillo (paso de emergencia) > Maestro Alonso > Santa Clara > Santo Domingo (paso emergencia) > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 19.40 Cardenal Belluga > Arenal > Glorieta de España > Tomás Maestre > Martínez Tornel (paso emergencia) > Jara Carrillo > San Pedro > Riquelme > San Benito > Magdalena > Santa Teresa > Lorenzo Pausa > Acisclo Díaz > 21.30 Iglesia de San Esteban
Pasos
- JESÚS NAZARENO. Roque López López. 1797. 28 estantes.
- SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA. Domingo Beltrán. 1581. 36 estantes.
- DESCENDIMIENTO. José Hernández Navarro. 2001. 38 estantes.
- NUESTRA SEÑORA MADRE DE MISERICORDIA. José Sánchez Lozano. 1927. 36 estantes.
REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE SERVITAS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
Detalles
- Itinerario: 1.630m | Tiempo estimado de paso: 40 min | Salida: 18.45 h | Recogida: 21.20-21.50 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Bartolomé - Santa María | Año fundacional: 1755 | Color de túnica: negro y azul
Recorrido
18.45 Iglesia de San Bartolomé > San Bartolomé > José Esteve Mora > Calderón de la Barca > Santa Gertrudis > Fernández Ardavín > Julián Romea > Echegaray > Santa Clara > Santo Domingo (paso emergencia) > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 20.35 Cardenal Belluga > Arenal > Glorieta de España > Tomás Maestre > Martínez Tornel (paso emergencia) > Jara Carrillo > Plaza de San Pedro > Cristo de la Esperanza > Flores (por lado izquierda) > Santa Catalina > Gran vía (cruce) > Santa Catalina > San Bartolomé > 21.20 Iglesia de San Bartolomé
Pasos
- ÁNGEL SERVITA, SAN GABRIEL. Vicente Hernández Couquet. 1858. 24 estantes
- MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1739. 28 estantes
REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Detalles
- Itinerario: 1.630m | Tiempo estimado de paso: 60 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 21.50-22.30 h
- Sede: Iglesia Parroquial de San Bartolomé - Santa María | Año fundacional: anterior a 1595 | Color de túnica: negro
Recorrido
19.00 Iglesia de San Bartolomé > San Bartolomé > José Esteve Mora > Calderón de la Barca > Santa Gertrudis > Fernández Ardavín > Julián Romea > Echegaray > Santa Clara > Santo Domingo (paso emergencia) > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 21.15 Cardenal Belluga > Arenal > Glorieta de España > Tomás Maestre > Martínez Tornel (paso emergencia) > Jara Carrillo > Plaza de San Pedro > Cristo de la Esperanza > Flores (por lado izquierdo) > Santa Catalina > Gran vía (cruce) > Santa Catalina > San Bartolomé > 21.50 Iglesia de San Bartolomé
Pasos
- SANTÍSIMO CRISTO DE SANTA CLARA LA REAL (DE LA BUENA MUERTE). Francisco Salzillo y Alcaraz. 1770. 28 estantes.
- SANTÍSIMA VIRGEN DE LA AMARGURA. Juan González Moreno. 1946. 26 estantes.
- SANTO SEPULCRO. Juan González Moreno. 1941. 30 estantes.
- SAN JUAN EVANGELISTA. Juan González Moreno. 1952. 24 estantes.
- SANTÍSIMA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Anónimo. S. XVII. 24 estantes.
SÁBADO SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 11 h. Visita y Estación ante el Santísimo Cristo Yacente de representación de la Cofradía de la Caridad con insignia rosariana en acto de “Concordia de Sábado Santo”. Iglesia de San Juan de Dios. (Salida de la Iglesia de Santa Catalina en procesión a las 10,30 h.)
- 11,30 h. Cultos. Laudes de Sábado Santo y juramento e imposición escapularios a nuevos cofrades. Cofradía del Yacente. Iglesia de San Juan de Dios.
- 17 h. Salida de la Procesión del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Cofradía de la Caridad. Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.
- 19 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad. Iglesia de San Juan de Dios.
MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD (PROCESIÓN DEL ROSARIO EN SUS MIESTRIOS DOLOROSOS)
Detalles
- Itinerario: 1.650m | Tiempo estimado de paso: 20 min | Salida: 17.00 h | Recogida: 19.30-19.45 h
- Sede: Iglesia de Santa Catalina de Alejandría | Año fundacional: 2013 | Color de túnica: negro
Recorrido
17.00 Iglesia de Santa Catalina > Santa Catalina > Santa Isabel > Platería > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Platería > José Esteve Mora > Jabonerías > Julián Romea > Arco de Santo Domingo > Santo Domingo > Enrique Villar > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santo Domingo > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 18.40 Cardenal Belluga > Frenería > Puxmarina > Sociedad > San Bartolomé > José Esteve Mora > Platería > Santa Isabel > Santa Catalina > 19.30 Iglesia de Santa Catalina
Pasos
- NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS. Ramón Cuenca Santo. 2013. 26 estantes
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD
Detalles
- Itinerario: 1.310m | Tiempo estimado de paso: 20 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 21.10-21.30 h
- Sede: Iglesia de San Juan de Dios | Año fundacional: 1986 | Color de túnica: blanco
Recorrido
19.00 Iglesia de San Juan de Dios > Cristo de la Salud > Eulogio Soriano > Apóstoles > 19.20 Cardenal Belluga > Frenería > Puxmarina > Sociedad > San Bartolomé > José Esteve Mora > Jabonerías > Julián Romea > Arco de Santo Domingo > Santo Domingo > Trapería (paso emergencia) > Hernández Amores > Oliver > Apóstoles > Eulogio Soriano > Cristo de la Salud > 21.10 Iglesia de San Juan de Dios
Pasos
- SANTÍSIMO CRISTO YACENTE. Diego de Ayala. 1574. 26 estantes
- NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD. Anónimo s. XVII. 24 estantes
DOMINGO DE RESURRECIÓN
ACTOS DEL DÍA
- 8,15 h. Salida de la Procesión de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Iglesia de Santa Eulalia.
- 14,30 h. Al finalizar la procesión del Resucitado y en la Plaza de Santa Eulalia, Pregón de Cierre de la Semana Santa, a cargo de D. Juan Antonio de Heras y Tudela.
REAL Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO
Detalles
- Itinerario: 2.600 m | Tiempo estimado de paso: 130 min | Salida: 08.15 h | Recogida: 12.30-14.30 h
- Sede: Iglesia Parroquial de Santa Eulalia | Año fundacional: Refundada en 1911 | Color de túnica: blanco
Recorrido
08.15 Iglesia de Santa Eulalia > Santa Eulalia > San Antonio > Isidoro de la Cierva > Cetina > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Basabé > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina > Flores > Cristo de la Esperanza > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Glorieta de España > Arenal > 11.30 Cardenal Belluga > Apóstoles > Isidoro de la Cierva > San Antonio > 12.45 Iglesia de Santa Eulalia
Pasos
- SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Francisco Liza Alarcón. 1994. 24 estantes.
- LA CRUZ TRIUNFANTE. Clemente Cantos Sánchez. 1917. 38 estantes.
- NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO. José Planes Peñalver (Cristo y Ángel) 1949. Antonio García Mengual (Romano) 1972. 38 estantes.
- LAS TRES MARÍAS Y EL ÁNGEL DEL SEÑOR. Antonio Labaña Serrano. 1993. 38 estantes.
- APARICIÓN DE JESÚS A MARÍA MAGDALENA. Antonio Labaña Serrano. 1982. 28 estantes.
- LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS. Antonio Labaña Serrano. 1983. 28 estantes.
- LA APARICIÓN DE JESÚS A SANTO TOMÁS. Francisco Sánchez Araciel. 1912 y José Hernández Navarro (Cristo) 1994. 38 estantes.
- APARICIÓN DE JESÚS EN EL LAGO TIBERIADES. Antonio Labaña Serrano. 1987-1989. 38 estantes.
- LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. José Hernández Navarro. 2000. 40 estantes.
- SAN JUAN EVANGELISTA. Venancio Marco Roig. 1912. 26 estantes.
- LA VIRGEN GLORIOSA. José Sánchez Lozano. 1950. 34 estantes.