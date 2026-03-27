REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIQUÍSIMA ARCHICOFRADÍA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Detalles

Itinerario: 2.850 m | Tiempo estimado de paso: 210 min | Salida: 18.00 h | Recogida: 22.00-00.30 h

2.850 m | 210 min | 18.00 h | 22.00-00.30 h Sede: Iglesia Arciprestal Nuestra Señora del Carmen | Año fundacional: 1411 | Color de túnica: rojo

Recorrido

18.00 Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. del Carmen > Colón > Camachos > Canalejas > Puente Viejo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomas Maestre > Sol > Frenería > 19.00 Cardenal Belluga (por la derecha) > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería (paso emergencia) > Santo Domingo (por la derecha) > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora (por la izquierda) > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina (derecha monumento) > Flores (por la derecha) > Jiménez Baeza > San Nicolás > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel > Puente Viejo > Canalejas > Camachos > Colón > 22.00 Iglesia Arciprestal Ntra. Sra. del Carmen

Pasos