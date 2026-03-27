La procesión del Lunes Santo en Murcia adelanta su salida una hora

Un Lignum Crucis al comienzo de la procesión y dos angelotes nuevos a los pies de la Virgen de la Soledad como colofón. Son las novedades de un cortejo, el magenta, que este año adelanta su salida una hora, indicó Diego Avilés, presidente de la Real, Ilustre, Muy Noble y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia.

La reliquia de la Cruz de Cristo saldrá al principio, será portada por un seminarista y escoltada por «dos túnicas antiguas de cola», apuntó el presidente del Perdón. El fragmento está custodiado todo el año por la cofradía, «en un oratorio que tenemos en la casa de hermandad» y sale porque «el obispo nos ha concedido el título honorífico de ‘venerable’».

También son novedad los dos faroles tenebrarios de la hermandad del Prendimiento, cuyos cristales han sido decorados por los artistas Zacarías Cerezo y Salvador Gil Béjar (Sagbe). «Quedo inmensamente agradecido por la belleza de sus trabajos», destacó.

Además, la talla del Señor del paso del Encuentro estrena túnica, realizada en seda natural y con hilos de oro por Higinio Morote (La Piamontesa).

Avilés precisó que, en el trono del Santísimo Cristo del Perdón, las figuras de la Madre de Dios, de San Juan y de María Magdalena lucirán restauradas este año, tras pasar por el taller. «Nos las entregaron hace 15 días», subrayó.

En cuanto a los ángeles que lloran a los pies de la Virgen de la Soledad, nacieron de las manos de los hermanos Martínez Cava, están hechos de cedro real y estofados al óleo. Ya han sido bendecidos y cuentan con ojos y lágrimas de cristal, explicó.

Desde la cofradía expresaron su agradecimiento «a Juan y Sebastián por el esfuerzo que han hecho para que estuviesen terminados en este 2026».

Y un detalle con especial afecto que Diego Avilés precisa en un texto en la revista ‘Magenta’: «Quiero agradecer a nuestro tesorero, David Cascales Puerta, y a su esposa, María Eugenia Albacete López-Mesas, camarera de la Virgen, que, a nivel particular, y en memoria de su querido hijo David, recientemente fallecido, hayan querido costear una de las esculturas, concretamente la del ángel que está llorando y lleva un pañuelito en la mano».

«Gracias por vuestra generosidad, David y María Eugenia. Ese ángel siempre nos traerá a la memoria a vuestro querido hijo David», escribe, con cariño, el responsable de la cofradía.

A qué hora sale la procesión de Lunes Santo en Murcia

Una de las cosas que más le importa a la gente es saber cuándo sale la procesión (y cuándo se recoge).

«Hemos adelantado la hora de salida a las seis», detalló a este respecto Diego Avilés, para destacar que «lo hacemos por primera vez, como novedad».

El presidente de la Cofradía del Perdón admitió que el desfile es muy largo y que, cuanto antes parta del templo de San Antolín, antes regresará.

Por tanto, el cortejo magenta empezará a volver a su iglesia sobre las diez de la noche. Y se prevé que la comitiva termine de entrar sobre las doce y media de la noche.