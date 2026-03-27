"¿Cómo voy a hacer eso?": Matilde, la joven murciana que se hizo viral al ir vestida de huertana al gimnasio

Su nombre es Matilde Carasco Javaloy (23 años), es de la pedanía murciana de La Alberca y uno de sus vídeos vestida de huertana se ha viralizado por completo. Y es normal, porque aparece haciendo algo, a priori, difícil de relacionar con el Bando de la Huerta o las Fiestas de Primavera: crossfit.

La imagen es chocante, desde luego, pero para Mati, como la llaman sus amigos, es algo más común de lo que parece, pues grabó ese vídeo en el gimnasio en el que trabaja, en Alcantarilla. Ella es técnica superior en Acondicionamiento Físico y ahora mismo estudia un doble máster en Rehabilitación de Lesiones y Programación del Entrenamiento.

"Mis compañeros me veían en los vídeos vestida de huertana y me decían: 'Mati, estaría chulísimo que un día te vinieras aquí vestida de huertana al gimnasio'. Y yo: 'Qué va, ¿cómo voy a hacer eso?' Hasta que un día lo hice y, al final, lo que empezó como una broma, se convirtió en realidad". Así explicó Matilde a esta redacción como nació el famoso vídeo.

Desde pequeña, Matilde confiesa haber estado muy vinculada al folclore murciano: "Mi abuelo fundó una peña huertana, El Caliche, la más antigua de Murcia. Por eso, siempre he estado ligada al mundo del folclore desde pequeña. A lo largo del año hago muchas actividades tradicionales que muchos de mis amigos no hacían, como por ejemplo lo de 'La Orillica del Quijal', pasar el Día de Todos los Santos de una manera un poquito más tradicional o los aguilandos..."

A esta murciana le encanta hacer este tipo de contenido y en cada uno de sus vídeos se nota: "Me gusta hacer contenido divulgativo e informativo, porque creo que hay mucho desconocimiento sobre la forma de vestirse", aclara sobre el traje de huertana. "Es algo un poco hermético para quienes estamos en peñas huertanas".

Y así comenzó Matilde a subir vídeos, junto a su hermana, que le advirtió de la repercusión que estaba teniendo su contenido: "La idea surgió sin querer. Un día me estaba vistiendo de huertana, me grabé y lo subí. Mi hermana vio que iba bien y me dijo: 'Vamos con todo'".

"Desde entonces empecé a hacer vídeos explicando cómo ponerse el mantón, los tipos de enaguas o refajos, para darle a la gente más opciones y mostrar el amplio patrimonio que tenemos, tanto de indumentaria como de tradiciones. Murcia es muy rica en eso y hay que valorarlo", acaba ensalzando la de La Alberca.