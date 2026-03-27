Convocadas las 30 plazas de agentes de movilidad prometidas en Murcia el año pasado

La convocatoria de 30 plazas de agentes de movilidad fue aprobada en la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, anunció la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

Estas plazas corresponden la Oferta de Empleo Público de 2024 y suponen la creación de un nuevo cuerpo operativo que actuará en colegios, hospitales y zonas de alta afluencia de tráfico. Aunque cabe recordar que el Ayuntamiento aseguró que los estos nuevos agentes se incorporarían a lo largo del año pasado.

Los agentes de movilidad descargarán a los agentes de Policía Local de las tareas de regular y controlar el tráfico y también controlarán el uso de los carriles segregados para bicicletas, patinetes y autobuses. Además, desempeñarán tareas de vigilancia en los estacionamientos públicos y las intersecciones viales.

A pesar de no ser efectivos del Cuerpo, estos agentes actuarán uniformados, formarán parte de la estructura de la Policía Local y podrán cursar denuncias.

Además, se convocan 50 plazas de acceso libre de Policía Local, 20 de ellas pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2024, mientras que las 30 restantes pertenecen a la de 2025.

Plazos

Las bases de los procesos selectivos ya recibieron el visto bueno en la mesa negociadora y, tras su aprobación en Junta de Gobierno, la convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Las personas interesadas en presentar sus solicitudes para optar a las plazas convocadas para agente de movilidad deberán hacerlo en el plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BORM.

En el caso de los agentes de Policía Local, tras la publicación en el BORM, se remitirá la convocatoria al Boletín Oficial del Estado, que publicará un extracto de la misma. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 20 días hábiles, en los que los interesados podrán formalizar sus solicitudes para ser admitidos en el proceso selectivo.

Para ambas convocatorias, el Ayuntamiento de Murcia habilitará el correspondiente procedimiento en la sede electrónica, que incluirá toda la información sobre el proceso y la presentación telemática.

Procesos selectivos

La fase de oposición para los aspirantes a agente de Policía Local constará de un examen tipo test de 100 preguntas; una serie de pruebas de aptitud física; un tercer ejercicio, compuesto por pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad en entrevista; así como la resolución de dos supuestos prácticos en el último ejercicio de esta fase.

En cuanto a los agentes de movilidad, su proceso selectivo incluirá una fase de concurso, en la que se valorarán méritos hasta 40 puntos, y una fase de oposición, compuesta por un examen tipo test de 50 preguntas; un ejercicio compuesto por pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad en entrevista; y una serie de pruebas de aptitud física.