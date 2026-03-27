Consulta el programa completo de las Fiestas de Primavera 2026 de Murcia

Las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 ya tienen programa completo. Del 4 al 12 de abril, la ciudad acogerá una intensa agenda de actividades con propuestas para todos los públicos, desde los actos más tradicionales del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina o la Batalla de las Flores hasta conciertos, desfiles, exposiciones, talleres infantiles, actividades familiares y citas culturales repartidas por distintos espacios del municipio.

A continuación, puede consultarse el programa completo, organizado por días, con horarios, eventos y ubicaciones.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

Otras actividades permanentes

Paseos en barca por el Segura. Precio: 1€

www.eltiodelabarca.com

Puntos Violeta:

Bando de la Huerta: Plaza de la Merced (13–21 h.) y FICA (12.30–20.30 h.)

Entierro de la Sardina: Santo Domingo y Santa Isabel (16–02 h.)

Sábado, 4 de abril

9 a 15 h.

Torneo de fútbol benjamín

Campo de fútbol de El Ranero

XX h.

LNFS: El Pozo Murcia vs Jimbee Cartagena

Palacio de los Deportes

22 h.

Gala de Exaltación Huertana

Teatro Romea

Domingo, 5 de abril

Planetario – Museo de la Ciencia y el Agua (1 €)

11 h. ‘Polaris…’

12 h. ‘Pato y las estaciones’

13 h. ‘Más allá del sol’

12 h.

Apertura de 39 barracas huertanas

16.30 h. / 18 h.

Murciinsectos: Taller infantil

Glorieta de España

18 h.

Concierto RMYLD

La Puerta Falsa

18 h.

Inauguración Entorno Huertano

Santiago y Zaraíche

19.30 h.

Apertura Jardines de Primavera

Plaza Circular

20 h.

Concierto Feral

Cooperativa Ítaca

20.30 h.

La Carroza del Real

Plaza Belluga

20.30 h.

Inauguración oficial de las Barracas

Jardín del Malecón

Lunes, 6 de abril

10.30 h.

Ofrenda en el Monumento a la Huerta

Jardín del Salitre

10 a 15 h.

IV Concurso Nacional de Michirones

Plaza Fotógrafo Verdú

11 h.

Recepción oficial CARM

Palacio San Esteban

11.30 h. / 17.30 h.

Primavera en Familia

Glorieta de España

12.30 h.

Recepción Ayuntamiento

Ayuntamiento de Murcia

16.30 h. / 18 h.

Murciinsectos talleres

Glorieta

17 h.

Desfile Bando infantil

17.30 h.

Ofrenda a la Virgen de la Fuensanta

Plaza Belluga

19 h.

Espacio Sardinero

Calle Basabé

19 h.

Concierto Sardinera Fest

Cuartel de Artillería

21 h.

Conciertos + gala Tunas

Sala Spectrum / Teatro Romea

22 h.

Actuación Cuadrilla

Plaza San Antolín

Martes, 7 de abril (Bando de la Huerta)

10 h.

Misa huertana + procesión

11 a 21 h.

La Repanocha (zona joven)

FICA

12 h.

Murciinsectos

Glorieta

13 h.

Tronaera aérea

Teniente Flomesta

15 h.

Conciertos DJs

Sala Spectrum

17 h.

Gran desfile Bando de la Huerta

22 h.

Micro libre

La Puerta Falsa

Miércoles, 8 de abril

10 h.

Misa sardinera

Catedral

10.30 h.

Recepción Asamblea Regional

11–14 h. / 17–21 h.

Jardín de Drilo

Plaza Circular

11.30 h. / 17.30 h.

Primavera en Familia

12 h.

Recepción Gran Pez y Sardina

Desde 17 h.

Primavera Río (concierto WALLS)

Río Segura

19.30 h.

Desfile Sardina infantil

20 h.

Zarzuela ‘La Parranda’

Teatro Romea

21.30 h.

Glorieta Sardinera + espectáculos

Jueves, 9 de abril

10 h.

Exposición carrozas Batalla de las Flores

11–13 h.

Talleres Batalla de las Flores

12 h.

Jazz + Encuentro Sardinillas

13 h.

Almuerzo de tunas

17 h.

Desfile Batalla de las Flores

19 h. aprox.

Homenaje al Escudo de Murcia

20.30 h.

Concierto homenaje Murcia

Plaza Romea

20.30 h.

Llegada de la Sardina

21.30 h.

Glorieta Sardinera + Tunas

22 h.

Impro Match

Viernes, 10 de abril

10–11.30 h.

Taller Horizonte Campesino

Museo Casa del Belén

12 h.

Velatorio Infantil de la Sardina

13 h.

Degustación de marineras

Desde 17 h.

Primavera Río (Maldita Nerea)

17.30 h.

Recepción de tunas

18 h.

Conciertos varios

20 h.

Testamento de la Sardina (desfile)

Noche (21–23 h.)

Conciertos múltiples en salas

22 h. aprox.

Concierto M-Clan

Río Segura

Sábado, 11 de abril (Entierro de la Sardina)

11 h.

Pasacalles sardineros

Planetario (11–13 h.)

12 h.

Desfile de D.ª Sardina

14 h.

Traca

Plaza Circular

16.30 h.

Partido UCAM BSR

20.30 h.

Gran desfile Entierro de la Sardina

24 h.

Espectáculo musical

01 h.

Quema de la Sardina + fuegos

Domingo, 12 de abril

10–13.30 h.

Modelismo naval

Jardín de Mari Trini

Planetario (11–13 h.)

12 h.

Festival de Magia

Plaza Santo Domingo

14 h.

Clausura de las Barracas

16.30 h. / 18 h.

Murciinsectos

21 h.

UCAM Murcia vs Coviran Granada