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Consulta el programa completo de las Fiestas de Primavera 2026 de Murcia
Estos son todas las actividades programadas durante la semana festiva en la capital murciana, del 4 al 12 de abril
Las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 ya tienen programa completo. Del 4 al 12 de abril, la ciudad acogerá una intensa agenda de actividades con propuestas para todos los públicos, desde los actos más tradicionales del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina o la Batalla de las Flores hasta conciertos, desfiles, exposiciones, talleres infantiles, actividades familiares y citas culturales repartidas por distintos espacios del municipio.
A continuación, puede consultarse el programa completo, organizado por días, con horarios, eventos y ubicaciones.
Exposiciones y actividades permanentes
Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II
- Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.
Palacio Almudí
- ‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.
- Hasta el día 10 de mayo.
Museo de la Ciudad
- Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.
- Del 5 al 12 de abril.
- ‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.
- Hasta el 26 de abril.
- ‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.
- Hasta el 5 de abril.
- Salón de actos.
Museo Hidráulico Molinos del Río
- ‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.
- Hasta el 25 de abril.
Museo de la Ciencia y el Agua
- ‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.
- Actividades en el Planetario.
Museo Ramón Gaya
- ‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)
- ‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)
- ‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)
- ‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)
- ‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)
- ‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)
- ‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)
- Colección permanente (1ª y 2ª planta)
Museo Casa del Belén
- ‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.
- Hasta el 31 de julio.
- ‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.
- Hasta el 31 de julio.
- Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.
- Hasta el 25 de abril.
Museo Belén Móvil de Casillas
- ‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.
- Hasta el 31 de julio.
Centro de Artesanía de Murcia
- I Jornadas Bando de la Huerta.
- Talleres, indumentaria, exposiciones.
- Inscripción por orden de llegada.
- Hasta el 24 de abril.
Terra Natura
- Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):
- Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)
- Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)
- Entradas en taquilla o web.
Otras actividades permanentes
- Paseos en barca por el Segura. Precio: 1€
- www.eltiodelabarca.com
- Puntos Violeta:
- Bando de la Huerta: Plaza de la Merced (13–21 h.) y FICA (12.30–20.30 h.)
- Entierro de la Sardina: Santo Domingo y Santa Isabel (16–02 h.)
Sábado, 4 de abril
- 9 a 15 h.
- Torneo de fútbol benjamín
- Campo de fútbol de El Ranero
- XX h.
- LNFS: El Pozo Murcia vs Jimbee Cartagena
- Palacio de los Deportes
- 22 h.
- Gala de Exaltación Huertana
- Teatro Romea
Domingo, 5 de abril
Planetario – Museo de la Ciencia y el Agua (1 €)
- 11 h. ‘Polaris…’
- 12 h. ‘Pato y las estaciones’
- 13 h. ‘Más allá del sol’
- 12 h.
- Apertura de 39 barracas huertanas
- 16.30 h. / 18 h.
- Murciinsectos: Taller infantil
- Glorieta de España
- 18 h.
- Concierto RMYLD
- La Puerta Falsa
- 18 h.
- Inauguración Entorno Huertano
- Santiago y Zaraíche
- 19.30 h.
- Apertura Jardines de Primavera
- Plaza Circular
- 20 h.
- Concierto Feral
- Cooperativa Ítaca
- 20.30 h.
- La Carroza del Real
- Plaza Belluga
- 20.30 h.
- Inauguración oficial de las Barracas
- Jardín del Malecón
Lunes, 6 de abril
- 10.30 h.
- Ofrenda en el Monumento a la Huerta
- Jardín del Salitre
- 10 a 15 h.
- IV Concurso Nacional de Michirones
- Plaza Fotógrafo Verdú
- 11 h.
- Recepción oficial CARM
- Palacio San Esteban
- 11.30 h. / 17.30 h.
- Primavera en Familia
- Glorieta de España
- 12.30 h.
- Recepción Ayuntamiento
- Ayuntamiento de Murcia
- 16.30 h. / 18 h.
- Murciinsectos talleres
- Glorieta
- 17 h.
- Desfile Bando infantil
- 17.30 h.
- Ofrenda a la Virgen de la Fuensanta
- Plaza Belluga
- 19 h.
- Espacio Sardinero
- Calle Basabé
- 19 h.
- Concierto Sardinera Fest
- Cuartel de Artillería
- 21 h.
- Conciertos + gala Tunas
- Sala Spectrum / Teatro Romea
- 22 h.
- Actuación Cuadrilla
- Plaza San Antolín
Martes, 7 de abril (Bando de la Huerta)
- 10 h.
- Misa huertana + procesión
- 11 a 21 h.
- La Repanocha (zona joven)
- FICA
- 12 h.
- Murciinsectos
- Glorieta
- 13 h.
- Tronaera aérea
- Teniente Flomesta
- 15 h.
- Conciertos DJs
- Sala Spectrum
- 17 h.
- Gran desfile Bando de la Huerta
- 22 h.
- Micro libre
- La Puerta Falsa
Miércoles, 8 de abril
- 10 h.
- Misa sardinera
- Catedral
- 10.30 h.
- Recepción Asamblea Regional
- 11–14 h. / 17–21 h.
- Jardín de Drilo
- Plaza Circular
- 11.30 h. / 17.30 h.
- Primavera en Familia
- 12 h.
- Recepción Gran Pez y Sardina
- Desde 17 h.
- Primavera Río (concierto WALLS)
- Río Segura
- 19.30 h.
- Desfile Sardina infantil
- 20 h.
- Zarzuela ‘La Parranda’
- Teatro Romea
- 21.30 h.
- Glorieta Sardinera + espectáculos
Jueves, 9 de abril
- 10 h.
- Exposición carrozas Batalla de las Flores
- 11–13 h.
- Talleres Batalla de las Flores
- 12 h.
- Jazz + Encuentro Sardinillas
- 13 h.
- Almuerzo de tunas
- 17 h.
- Desfile Batalla de las Flores
- 19 h. aprox.
- Homenaje al Escudo de Murcia
- 20.30 h.
- Concierto homenaje Murcia
- Plaza Romea
- 20.30 h.
- Llegada de la Sardina
- 21.30 h.
- Glorieta Sardinera + Tunas
- 22 h.
- Impro Match
Viernes, 10 de abril
- 10–11.30 h.
- Taller Horizonte Campesino
- Museo Casa del Belén
- 12 h.
- Velatorio Infantil de la Sardina
- 13 h.
- Degustación de marineras
- Desde 17 h.
- Primavera Río (Maldita Nerea)
- 17.30 h.
- Recepción de tunas
- 18 h.
- Conciertos varios
- 20 h.
- Testamento de la Sardina (desfile)
- Noche (21–23 h.)
- Conciertos múltiples en salas
- 22 h. aprox.
- Concierto M-Clan
- Río Segura
Sábado, 11 de abril (Entierro de la Sardina)
- 11 h.
- Pasacalles sardineros
- Planetario (11–13 h.)
- 12 h.
- Desfile de D.ª Sardina
- 14 h.
- Traca
- Plaza Circular
- 16.30 h.
- Partido UCAM BSR
- 20.30 h.
- Gran desfile Entierro de la Sardina
- 24 h.
- Espectáculo musical
- 01 h.
- Quema de la Sardina + fuegos
Domingo, 12 de abril
- 10–13.30 h.
- Modelismo naval
- Jardín de Mari Trini
- Planetario (11–13 h.)
- 12 h.
- Festival de Magia
- Plaza Santo Domingo
- 14 h.
- Clausura de las Barracas
- 16.30 h. / 18 h.
- Murciinsectos
- 21 h.
- UCAM Murcia vs Coviran Granada
Actividades fuera de programa
Lunes, 13 de abril – 19 h.
- XII Muestra de Teatro Costumbrista
- Aula de Cultura Cajamurcia
17 y 18 de abril – 12.30 h.
- Costera Sur Festival
- Los Garres
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
- Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para 825.000 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa
- El detenido por matar a Carmelina en un atraco en Puente Tocinos, a la cárcel: su novia lo señaló como uno de los autores del asalto mortal
- Solicitan medidas cautelares para el paso de ‘La Burrica’ en Cehegín y que no procesione el próximo Domingo de Ramos
- Higinio Pérez se empeña en quitar la llave del Real Murcia a Felipe Moreno