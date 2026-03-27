Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Fiestas de PrimaveraPremios LaikCalendario Semana SantaDía del TeatroGobierno Torre Pacheco
instagramlinkedin

Ocio

Consulta el programa completo de las Fiestas de Primavera 2026 de Murcia

Estos son todas las actividades programadas durante la semana festiva en la capital murciana, del 4 al 12 de abril

Un momento del desfile de la Batalla de las Flores del año pasado.

Un momento del desfile de la Batalla de las Flores del año pasado. / Israel Sánchez

Alba Marqués

Alba Marqués

Las Fiestas de Primavera de Murcia 2026 ya tienen programa completo. Del 4 al 12 de abril, la ciudad acogerá una intensa agenda de actividades con propuestas para todos los públicos, desde los actos más tradicionales del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina o la Batalla de las Flores hasta conciertos, desfiles, exposiciones, talleres infantiles, actividades familiares y citas culturales repartidas por distintos espacios del municipio.

A continuación, puede consultarse el programa completo, organizado por días, con horarios, eventos y ubicaciones.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

  • Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

  • ‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.
  • Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

  • Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.
  • Del 5 al 12 de abril.
  • ‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.
  • Hasta el 26 de abril.
  • ‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.
  • Hasta el 5 de abril.
  • Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

  • ‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.
  • Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

  • ‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.
  • Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

  • ‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)
  • ‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)
  • ‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)
  • ‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)
  • ‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)
  • ‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)
  • ‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)
  • Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

  • ‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.
  • Hasta el 31 de julio.
  • ‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.
  • Hasta el 31 de julio.
  • Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.
  • Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

  • ‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.
  • Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

  • I Jornadas Bando de la Huerta.
  • Talleres, indumentaria, exposiciones.
  • Inscripción por orden de llegada.
  • Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

  • Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):
  • Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)
  • Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)
  • Entradas en taquilla o web.

Otras actividades permanentes

  • Paseos en barca por el Segura. Precio: 1€
  • www.eltiodelabarca.com
  • Puntos Violeta:
  • Bando de la Huerta: Plaza de la Merced (13–21 h.) y FICA (12.30–20.30 h.)
  • Entierro de la Sardina: Santo Domingo y Santa Isabel (16–02 h.)

Sábado, 4 de abril

  • 9 a 15 h.
  • Torneo de fútbol benjamín
  • Campo de fútbol de El Ranero
  • XX h.
  • LNFS: El Pozo Murcia vs Jimbee Cartagena
  • Palacio de los Deportes
  • 22 h.
  • Gala de Exaltación Huertana
  • Teatro Romea

Domingo, 5 de abril

Planetario – Museo de la Ciencia y el Agua (1 €)

  • 11 h. ‘Polaris…’
  • 12 h. ‘Pato y las estaciones’
  • 13 h. ‘Más allá del sol’
  • 12 h.
  • Apertura de 39 barracas huertanas
  • 16.30 h. / 18 h.
  • Murciinsectos: Taller infantil
  • Glorieta de España
  • 18 h.
  • Concierto RMYLD
  • La Puerta Falsa
  • 18 h.
  • Inauguración Entorno Huertano
  • Santiago y Zaraíche
  • 19.30 h.
  • Apertura Jardines de Primavera
  • Plaza Circular
  • 20 h.
  • Concierto Feral
  • Cooperativa Ítaca
  • 20.30 h.
  • La Carroza del Real
  • Plaza Belluga
  • 20.30 h.
  • Inauguración oficial de las Barracas
  • Jardín del Malecón

Lunes, 6 de abril

  • 10.30 h.
  • Ofrenda en el Monumento a la Huerta
  • Jardín del Salitre
  • 10 a 15 h.
  • IV Concurso Nacional de Michirones
  • Plaza Fotógrafo Verdú
  • 11 h.
  • Recepción oficial CARM
  • Palacio San Esteban
  • 11.30 h. / 17.30 h.
  • Primavera en Familia
  • Glorieta de España
  • 12.30 h.
  • Recepción Ayuntamiento
  • Ayuntamiento de Murcia
  • 16.30 h. / 18 h.
  • Murciinsectos talleres
  • Glorieta
  • 17 h.
  • Desfile Bando infantil
  • 17.30 h.
  • Ofrenda a la Virgen de la Fuensanta
  • Plaza Belluga
  • 19 h.
  • Espacio Sardinero
  • Calle Basabé
  • 19 h.
  • Concierto Sardinera Fest
  • Cuartel de Artillería
  • 21 h.
  • Conciertos + gala Tunas
  • Sala Spectrum / Teatro Romea
  • 22 h.
  • Actuación Cuadrilla
  • Plaza San Antolín

Martes, 7 de abril (Bando de la Huerta)

  • 10 h.
  • Misa huertana + procesión
  • 11 a 21 h.
  • La Repanocha (zona joven)
  • FICA
  • 12 h.
  • Murciinsectos
  • Glorieta
  • 13 h.
  • Tronaera aérea
  • Teniente Flomesta
  • 15 h.
  • Conciertos DJs
  • Sala Spectrum
  • 17 h.
  • Gran desfile Bando de la Huerta
  • 22 h.
  • Micro libre
  • La Puerta Falsa

Miércoles, 8 de abril

  • 10 h.
  • Misa sardinera
  • Catedral
  • 10.30 h.
  • Recepción Asamblea Regional
  • 11–14 h. / 17–21 h.
  • Jardín de Drilo
  • Plaza Circular
  • 11.30 h. / 17.30 h.
  • Primavera en Familia
  • 12 h.
  • Recepción Gran Pez y Sardina
  • Desde 17 h.
  • Primavera Río (concierto WALLS)
  • Río Segura
  • 19.30 h.
  • Desfile Sardina infantil
  • 20 h.
  • Zarzuela ‘La Parranda’
  • Teatro Romea
  • 21.30 h.
  • Glorieta Sardinera + espectáculos

Jueves, 9 de abril

  • 10 h.
  • Exposición carrozas Batalla de las Flores
  • 11–13 h.
  • Talleres Batalla de las Flores
  • 12 h.
  • Jazz + Encuentro Sardinillas
  • 13 h.
  • Almuerzo de tunas
  • 17 h.
  • Desfile Batalla de las Flores
  • 19 h. aprox.
  • Homenaje al Escudo de Murcia
  • 20.30 h.
  • Concierto homenaje Murcia
  • Plaza Romea
  • 20.30 h.
  • Llegada de la Sardina
  • 21.30 h.
  • Glorieta Sardinera + Tunas
  • 22 h.
  • Impro Match

Viernes, 10 de abril

  • 10–11.30 h.
  • Taller Horizonte Campesino
  • Museo Casa del Belén
  • 12 h.
  • Velatorio Infantil de la Sardina
  • 13 h.
  • Degustación de marineras
  • Desde 17 h.
  • Primavera Río (Maldita Nerea)
  • 17.30 h.
  • Recepción de tunas
  • 18 h.
  • Conciertos varios
  • 20 h.
  • Testamento de la Sardina (desfile)
  • Noche (21–23 h.)
  • Conciertos múltiples en salas
  • 22 h. aprox.
  • Concierto M-Clan
  • Río Segura

Sábado, 11 de abril (Entierro de la Sardina)

  • 11 h.
  • Pasacalles sardineros
  • Planetario (11–13 h.)
  • 12 h.
  • Desfile de D.ª Sardina
  • 14 h.
  • Traca
  • Plaza Circular
  • 16.30 h.
  • Partido UCAM BSR
  • 20.30 h.
  • Gran desfile Entierro de la Sardina
  • 24 h.
  • Espectáculo musical
  • 01 h.
  • Quema de la Sardina + fuegos

Noticias relacionadas y más

Domingo, 12 de abril

  • 10–13.30 h.
  • Modelismo naval
  • Jardín de Mari Trini
  • Planetario (11–13 h.)
  • 12 h.
  • Festival de Magia
  • Plaza Santo Domingo
  • 14 h.
  • Clausura de las Barracas
  • 16.30 h. / 18 h.
  • Murciinsectos
  • 21 h.
  • UCAM Murcia vs Coviran Granada

Actividades fuera de programa

Lunes, 13 de abril – 19 h.

  • XII Muestra de Teatro Costumbrista
  • Aula de Cultura Cajamurcia

17 y 18 de abril – 12.30 h.

  • Costera Sur Festival
  • Los Garres

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
  2. Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
  3. Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
  4. El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
  5. Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para 825.000 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa
  6. El detenido por matar a Carmelina en un atraco en Puente Tocinos, a la cárcel: su novia lo señaló como uno de los autores del asalto mortal
  7. Solicitan medidas cautelares para el paso de ‘La Burrica’ en Cehegín y que no procesione el próximo Domingo de Ramos
  8. Higinio Pérez se empeña en quitar la llave del Real Murcia a Felipe Moreno

La procesión del Lunes Santo en Murcia adelanta su salida una hora

La procesión del Lunes Santo en Murcia adelanta su salida una hora

"¿Cómo voy a hacer eso?": Matilde, la joven murciana que se hizo viral al ir vestida de huertana al gimnasio

"¿Cómo voy a hacer eso?": Matilde, la joven murciana que se hizo viral al ir vestida de huertana al gimnasio

Consulta el programa completo de las Fiestas de Primavera 2026 de Murcia

Consulta el programa completo de las Fiestas de Primavera 2026 de Murcia

Semana Santa de Murcia 2026: Consulta el calendario completo de procesiones

Semana Santa de Murcia 2026: Consulta el calendario completo de procesiones

Horario y recorrido de la procesión de Viernes de Dolores en Murcia: el cortejo azul del Amparo da el pistoletazo de salida

Horario y recorrido de la procesión de Viernes de Dolores en Murcia: el cortejo azul del Amparo da el pistoletazo de salida

Murcia licita la asistencia técnica para estudiar la ampliación del tranvía hacia El Carmen, Alcantarilla, Molina y Santomera

Murcia licita la asistencia técnica para estudiar la ampliación del tranvía hacia El Carmen, Alcantarilla, Molina y Santomera

Adjudicadas las obras de la Casa Torre Falcón de Espinardo

Adjudicadas las obras de la Casa Torre Falcón de Espinardo

Los Muher crean un Catafalco móvil en el que la Sardina cambia el féretro por una corona: "Un regalo para los sentidos"

Los Muher crean un Catafalco móvil en el que la Sardina cambia el féretro por una corona: "Un regalo para los sentidos"
Tracking Pixel Contents