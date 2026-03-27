Conciertos sobre el agua para conmemorar los 175 años de las Fiestas de Primavera de Murcia

Las Fiestas de Primavera despliegan más de 200 pasacalles y actividades en más de 50 ubicaciones del municipio de Murcia del 5 al 12 de abril, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, desveló el programa completo este viernes.

El salón de Plenos del Ayuntamiento se pobló de los principales personajes de los festejos: las Reinas de la Huerta 2025, las Abanderadas de la Federación de Moros y Cristianos e incluso un par de tunos estuvieron presentes en el evento.

El río Segura como escenario

Este 2026, por primera vez, habrá conciertos sobre el agua durante las fiestas, junto a la escultura de sardina que reside en el río Segura a su paso por Murcia. Esta principal novedad que destacó Ballesta entre los más de 200 actos programados, entre los que se incluyen 71 actividades infantiles, 21 exposiciones, 35 jardines de primavera y 52 conciertos y actuaciones musicales.

La propuesta convierte el Río Segura en un escenario al atardecer y los conciertos se celebrarán sobre una plataforma flotante, detalló el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Así el día 8 de abril tendrá lugar la actuación de Ginés Paredes, conocido como Walls; al día siguiente, habrá un concierto sorpresa que próximamente anunciará Estrella de Levante; y el 10 de abril Maldita Nerea cerrará el ciclo de conciertos sobre el agua.

Además, el evento ofrecerá una experiencia exclusiva desde la terraza de Molinos del Río, donde habrá un cupo limitado de invitaciones gratuitas que permitirán el acceso hasta completar aforo.

Este espacio también acogerá sesiones de DJs antes y después de los conciertos, con la participación de Dingy, Muñeca Rusa, Salmerock y Adev.

Las invitaciones estarán disponibles a partir del próximo lunes, 30 de marzo, a las 12:00 horas en www.compralaentrada.com.

"Una sardina en movimiento"

El anuncio del programa se encadena con la presentación del catafalco de este año, que se trata de "una sardina en movimiento" que contará con iluminación en la base, recordó Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera.

El fuego y la luz serán los principales actores del desfile del Entierro de la Sardina, que se celebrará el sábado 11 de abril, jornada en la que habrá espectáculos musicales a lo largo de todo el día. En cuanto al desfile infantil, será el miércoles 8 de abril por la tarde.

Las barracas se abaratan

Las barracas encenderán los fogones el domingo 5 de abril a mediodía y, como novedad, se elimina el 10 por ciento que se cobra por atender en mesa, "un esfuerzo que hay que reconocer a las peñas", resaltó Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas.

En total, serán 27 barracas en plazas y jardines de Murcia y 12 más en pedanías.

Otra novedad es que el desfile del Bando Infantil estrena cartel promocional este año junto a la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, pues ambos actos tendrán lugar el mismo día, el lunes 6 de abril.

A estos actos, les sucederá el gran desfile del Bando de la Huerta, que este año recae en el martes 7 de abril.

Cortes de tráfico y transporte gratis

El transporte público será los días del Bando de la Huerta, el 7 de abril, y el Entierro de la Sardina, el 11 de abril.

Además, los aparcamientos municipales, que suman unas 12.000 plazas, se podrán usar sin coste alguno desde el Miércoles Santo, 25 de marzo, hasta el domingo posterior del Entierro de la Sardina, 18 de abril.

Los desfiles procesionales supondrán cortes puntuales de Gran Vía y otras calles del municipio, y los autobuses se derivarán por la avenida de la Fama.

También se habilitarán recorridos y paradas alternativas de transporte público y autobuses lanzadera hacia el Malecón.

Para montar las tribunas en la Gran Vía, habrá desvíos para el tráfico desde el 4 hasta el 12 de abril, y los trayectos desde Martínez Tornel a Plaza Circular quedarán inutilizados, por lo que el Ayuntamiento ha diseñado un recorrido alternativo.

Estas tribunas ocuparán parcialmente el carril bus y carril bici de Gran Vía, por lo que se habilitarán rutas alternativas para el autobús hacia la Plaza Circular, manteniendo el tráfico de vehículos privados y autobuses desde la Circular a Martínez Tornel.

Este cambio afectará a un total de 11 líneas de Murcia y pedanías, cuyo desvío ha sido publicado en las paradas y en la propia web y que se realizará por la pasarela Miguel Caballero, donde girarán a la derecha en dirección a la avenida de La Fama, Ronda de Levante, Plaza Circular y vuelta normal por Gran Vía hacia Martínez Tornel, en el sentido permitido de circulación.

Página web

Para hacer llegar las actividades a la ciudadanía, "hace falta la tecnología", señaló, por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Por ello, se ha habilitado una página web, así como una sección en la aplicación municipal 'TuMurcia' con recursos como un mapa interactivo con la ubicación de las barracas y el listado de precios de los productos que ofrecen.