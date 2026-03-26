El trono barroco se reinventa

El escultor Arturo Serra es el autor del nuevo trono del Cristo de la Caridad, una obra que comenzó en 2019 y que después de tanta espera, paseará este año por las calles de Murcia esta Semana Santa, que incorporará esta espectacular pieza a su patrimonio artístico. Se lucirá el b en el desfile que sale de la iglesia de Santa Catalina, un cortejo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad.

Trono terminado, que portará al Cristo. | L. O.

El trono es una obra concebida como un «retablo portátil», que pretende trasladar a la procesión la estética de los retablos barrocos que decoran las capillas, creando una estructura que acompañará a la imagen de Cristo sin quitarle protagonismo.

Ángel con el cáliz / L. O.

La pieza ha sido realizado íntegramente en madera tallada y posteriormente dorado al agua con oro fino de 23 quilates, un procedimiento artesanal poco habitual en los pasos murcianos. Según señala Arturo Serra, en Murcia solo existe otro ejemplo de trono realizado con está técnica, el del Cristo de la Sangre.

El diseño presenta una composición ascendente de carácter piramidal. «Intentamos que el trono acompañe al Cristo sin quitarle protagonismo», explica el autor, quien añade que esta estructura permite que la mirada del espectador se dirija naturalmente hacia la figura del Cristo que permanece como centro visual del conjunto.

Ángeles con los instrumentos de la Pasión

Entre los elementos más destacados de la obra se encuentran los ángeles que acompañan a la imagen de la Caridad. Cada uno de ellos porta un instrumento de la Pasión: un cáliz, una columna y una corona de espinas. Estos símbolos hacen referencia a otros pasos que procesionan en la misma jornada. «Todo tiene un significado simbólico», resalta el escultor.

El proyecto comenzó en 2019, aunque los trabajos tuvieron que paralizarse durante la pandemia y no pudieron retomarse hasta 2022. El pasado año el trono llegó a salir en procesión, aunque todavía incompleto. En aquel momento faltaban alguno de los ángeles situados en los candelabros y parte. Este año, finalmente, el paso desfilará completamente terminado, culminando así un proceso que se ha prolongado durante más de cuatro años.

El proyecto comenzó en 2019, aunque los trabajos tuvieron que paralizarse durante la pandemia y no pudieron retomarse hasta 2022

Las dimensiones aproximadas de este nuevo trono son: 1,99 metros de ancho por 3,05 metros de largo. El diseño del paso estuvo condicionado por una limitación muy concreta, ya que la puerta por la que debe salir el paso es bastante estrecha. «El ancho máximo no puede superar los 2,05 metros porque si no el trono no puede salir», indica Manolo Lara, cabo de andas del trono. Ahora, el paso pesa alrededor de 800 kilos, unos 200 kilos más que el anterior, aunque mantiene el mismo número de portadores, 28 estantes.

Lejos de que más peso en el trono suponga un problema, Lara, considera que más carga puede mejorar el movimiento del paso y la puesta en escena. «Los tronos muy ligeros se mueven mucho. Este peso puede beneficiar el andar del trono murciano», resalta.

Según explica Lara, la financiación se ha realizado de forma compartida. Aproximadamente un tercio del coste ha sido asumido por la Cofradía, mientras que el resto ha sido aportado por los estantes y el cabo de andas.

Para quienes han participado en el proyecto, el proceso ha sido largo y lleno de expectativas. Finalmente, la bendición fue el pasado 28 de febrero donde el trono tuvo una gran acogida por parte de los cofrades como de los seguidores de la Semana Santa murciana.

Para el escultor Arturo Serra, la creación de una obra destinada a formar parte del patrimonio de una cofradía siempre implica una gran responsabilidad.

«Da un poco de vértigo hacer algo que te va a sobrevivir y que va a ser testigo de muchas generaciones», reconoce Serra.

Noticias relacionadas

Está Semana Santa se estrenará el nuevo trono del Cristo de la Caridad y Lara manda un mensaje a los estantes: «Disfrutad, haced Semana Santa, rezad con los hombros y mostrad a Murcia el andar».