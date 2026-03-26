Las trabajadoras del servicio a domicilio extienden las manifestaciones hasta Semana Santa: "póngase a trabajar"

Las trabajadoras del servicio a domicilio se concentran durante la sesión plenaria, un mes más, para pedir que salga a licitación el nuevo contrato. Y regresarán el miércoles de la Semana Santa a las puertas de la Casa Consistorial murciana, en la Glorieta de España.

El actual contrato va camino a la segunda prórroga y se deja fuera una subida salarial del 6,9 por ciento pactada en convenio entre el sindicato Sitras y la empresa adjudicataria en agosto de 2025.

"No podemos subir un poco nuestro sueldo porque el Ayuntamiento no saca el pliego", explicó Vanesa Marín en representación de los 300 trabajadores del servicio.

"Póngase a trabajar"

Parte de las trabajadoras del servicio se manifestó a las puertas del Ayuntamiento con la misma pancarta que el mes pasado. "No más prórrogas, no más maltrato. Salarios dignos y garantizados ya", reza la pancarta.

Después, las trabajadoras se trasladaron a una de las pajareras del salón de Plenos -los espacios habilitados para la ciudadanía-, desde donde clamaron: "No a la prórroga; pliegos ya; señor Muñoz, póngase a trabajar".

"El problema de las prórrogas es que se terminan, como ocurrió con el servicio de respiro familiar, que estuvo un mes caducado", expresó al respecto Esther Nevado, concejala del PSOE. En el caso del servicio a domicilio, la prórroga expira en marzo de 2026, detalló la edil socialista.

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Además, no sacar el contrato a licitación impide que las trabajadoras perciban las mejoras salariales negociadas con la empresa durante todo el año, subrayó Nevado.