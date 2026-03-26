Termina la obtención de suelo para construir la Ciudad Deportiva del Real Murcia

El Pleno de Murcia aprueba definitivamente la obtención de las últimas cuatro parcelas con las que se culmina la obtención de suelo para construir la Ciudad Deportiva del Real Murcia.

La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de los concejales de Vox.

Las cuatro parcelas que se obtienen ahora suman 4.300 metros cuadrados y tres de ellas se obtendrán por ocupación directa, por lo que se reconoce a los propietarios su aprovechamiento. En cuanto a la cuarta parcela, pertenece a un titular desconocido, por lo que aún no se sabe si se deberá expropiar, concretó el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, en las comparecencias previas al Pleno.

Por ello, se ha utilizado un sistema que combina la ocupación directa y la expropiación, y compensa económicamente a los propietarios de los terrenos y a los elementos existentes en ellos, como árboles frutales, con un presupuesto definitivo de indemnización de 31.835 euros.

Además, se ha tenido en cuenta que un camino público existente (carril Antoñejos) que no forma parte de la superficie a obtener, aunque sí está dentro del ámbito del proyecto de 102,19 metros cuadrados de superficie.

También antes del Pleno el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, cuestionó que la obtención de los terrenos llega "dos años después del acto de presentación del proyecto".

El Plan Especial relativo a la Ciudad Deportiva salió a consultas ambientales y esta misma semana ha vencido el plazo para presentar alegaciones. Ahora "se están dando los últimos retoques a algunos estudios", detalló el edil del ramo: los de tráfico, inundabilidad y ruido

Los próximos pasos son el proceso de evaluación ambiental y la aprobación inicial, algo que ocurrirá en Junta de Gobierno pues "el proyecto sigue su curso", aseguró el edil de Urbanismo.

Casi 2 millones para el pago de multas

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia también aprobó la solicitud de un crédito de 1,9 millones para el pago de diversas sentencias.

La medida salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos y se une al crédito a largo plazo solicitado el mes pasado, de 10,2 millones, al Fondo de Impulso Económico.

De hecho, este crédito fue uno de los expedientes en los que hizo hincapié el PSOE en las comparecencias previas al Pleno, junto a la obtención de cuatro parcelas para la futura Ciudad Deportiva del Real Murcia.

El crédito aprobado el mes pasado fue de 10.293.541 euros al Fondo de Impulso Económico para financiar los costes de la sentencia a raíz del aparcamiento de Abenarabi y a varios procesos de expropiaciones de terrenos.

Otros asuntos

En la sesión plenaria también se aprobó de forma definitiva un plan especial en Torre de Romo que permitirá construir unas 20 viviendas en una parcela, medida que "constata el crecimiento en el sur del municipio" tras el soterramiento de las vías del tren, resaltó el edil de Urbanismo.

Asimismo, se aprobó de forma definitiva la concesión de las Medallas de Oro de la ciudad a diversas entidades, entre las que se encuentran Astrapace, el Bando de la Huerta -que cumple 125 años-, UCAM CB, Proyecto Hombre, Pupaclown y el Grupo de Coros y Danzas Virgen de los Peligros.

Además, se nombró a Antonio Ballester Les Ventes, a título póstumo, Hijo Adoptivo de la ciudad. Y, como Hija Adoptiva, se nombró a la cantante María de los Ángeles Rozalén Ortuño.

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Otro punto del orden del día fue la ratificación de la adhesión a la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (ENERAGEN), que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE y los votos en contra de Vox.