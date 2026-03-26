Sardineros de Momo reparten juguetes en dos colegios y un centro de día: "La alegría es el mejor motor"

Las ganas comenzaron a estimularse ya el 7 de marzo, con el desfile histórico-festivo a la manera de 1919, y siguen. Sardineros del Grupo Momo estuvieron este miércoles en dos colegios y un centro de día del municipio de Murcia, para empezar ya a repartir regalos, con la vista puesta en el maravilloso cortejo sardinero que recorrerá la ciudad el 11 de abril por la noche.

En concreto, tres sardineras y cuatro sardineros hicieron gala de su generosidad en el centro de día Siervas de Jesús y en los colegios de Infantil y Primaria La Arboleja y Federico de Arce.

Se da la circunstancia de que el director de este último centro, Rubén Escavy, también es sardinero de Momo. "Se me llena el corazón al ver cómo la ilusión inunda nuestras aulas", manifestó al respecto, al tiempo que sentenció que "la alegría es el mejor motor para aprender" y que "la educación también es esto: repartir amor y mantener vivas nuestras raíces."

En la misma línea se pronunció la directora del colegio de La Arboleja, Shaila Perán, que agradecidó que "año tras año, el grupo inunde de alegría y haga disfrutar a todo el alumnado".

"Ver la chispa en los ojos de un niño al recibir un juguete es el mejor trofeo que un sardinero puede llevarse a casa", tiene claro Jesús Sánchez, presidente del grupo que lleva el nombre del dios de la alegría, del sarcarmo y de la burla.

"La felicidad se multiplica cuando se comparte"

Al hilo, su compañero Juan Pedro Zamora apunta que "nuestra misión va más allá de la fiesta: se trata de compartir un pedacito de nuestro corazón con quienes más nos necesitan, uniendo a toda Murcia en una sonrisa".

En la misma línea se expresa otro sardinero, Juan Mármol, al ratificar que "hemos vuelto a comprobar que la felicidad se multiplica cuando se comparte".

No es la única acción altruista que prevén poner en marcha los sardineros antes del día grande. Es así siempre, para que no se quede nadie fuera. Por ejemplo, siempre hay un día dedicado especialmente a los niños de centros de acogida, a los que, incluso en los dos años en los que el desfile no pudo salir (por culpa del coronavirus), los festeros guardaron sus juguetes.

Además, los sardineros van cada año al Virgen de la Arrixaca, para ver a los menores hospitalizados que, por culpa de una dolencia, no van a poder ‘pegarse’ al paso de las carrozas en la pugna sana por coger un balón al vuelo.

Y este jueves, en la sala de catas de Estrella de Levante, se dará a conocer el diseño del Catafalco, en esta ocasión hecho a cuatro manos, puesto que es obra de Francisca Muñoz y Manuel Herrera, los Muher.