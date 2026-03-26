Polémica en Santiago El Mayor por un pedáneo 'paracaidista'

El barrio murciano de Santiago El Mayor renueva bastón de mando y el descontento reina entre los vecinos porque el nuevo presidente de la Junta Municipal, según dicen los residentes del barrio, está empadronado, en Puente Tocinos.

Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que el pedáneo "nació y vivió allí" y que tiene una "especial vinculación" con Santiago el Mayor. "De hecho, es vicepresidente desde hace años", indicaron desde la Glorieta.

"El único vínculo que tiene el nuevo pedáneo con Santiago El Mayor es que estaba en la Junta Vecinal, cosa que tampoco entendemos, y que va los viernes a cenar al barrio", declaró, por su parte, Viki Barba, una vecina de la localidad. "Y de él sabemos que es policía jubilado y que por 500 euros no le importa lo que opinemos", agregó.

"Yo les dije que eso no era legal y, si lo era, que no era ético que un señor empadronado en Puente Tocinos sea el pedáneo del barrio", narró la residente.

"Les dije que eso no era legal y, si lo era, que no era ético", lamenta una vecina

"Tal y como indica el reglamento de participación, sí que se puede ser presidente de una Junta Municipal sin haber nacido en la localidad", reiteraron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción.

"El presidente de la Junta Municipal será nombrado por el Alcalde Presidente a propuesta del Pleno de la Junta, de entre los vocales que componen el mismo. La elección se efectuará por mayoría absoluta en primera votación, o en segunda por mayoría simple", detalla el artículo 43 del reglamento de participación.

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A su vez, el artículo 46 especifica que "pueden ser vocales a propuesta de los grupos políticos con representación municipal, los vecinos que siendo mayores de edad, residan en el ámbito territorial de la Junta, o ejerzan su trabajo y mantengan una representación activa en la vida organizativa y asociativa del barrio o pedanía".