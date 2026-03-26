Murcia licita la asistencia técnica para estudiar la ampliación del tranvía hacia El Carmen, Alcantarilla, Molina y Santomera

El proyecto para ampliar el tranvía de Murcia da un nuevo paso con la publicación de la asistencia técnica que permitirá redactar el estudio informativo y de tráfico de la futura red. La sociedad municipal Urbamusa ha sacado a licitación este contrato, clave para definir la viabilidad de la extensión del sistema hacia El Carmen, Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera.

El contrato, en fase de anuncio previo y con tramitación urgente, cuenta con un presupuesto base de licitación de 614.831,76 euros y se adjudicará mediante procedimiento abierto. En los próximos días se publicará el pliego de condiciones del contrato. El objeto es prestar apoyo técnico en la elaboración de los estudios necesarios para analizar con detalle las alternativas de trazado, la demanda de movilidad y el impacto del proyecto.

Este paso supone avanzar en una actuación estratégica para la movilidad del área metropolitana de Murcia, orientada a mejorar la conexión entre la capital y municipios con alta densidad de población y elevada demanda de transporte.

La asistencia técnica permitirá desarrollar los trabajos previos necesarios para la redacción del estudio informativo, incluyendo análisis de tráfico, evaluación de alternativas y estudios técnicos que servirán de base para la toma de decisiones sobre el futuro trazado del tranvía.

El estudio permitirá analizar en profundidad las distintas alternativas de trazado, la demanda real de movilidad y el impacto global del proyecto para definir la futura ampliación del tranvía

Esta licitación se enmarca en la planificación regional de transporte, que contempla la ampliación del tranvía como uno de los ejes para impulsar un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y conectado en el entorno de Murcia.

El proyecto prevé extender la red actual hacia el barrio del Carmen y los principales corredores metropolitanos que conectan con Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera, reforzando así la integración territorial y reduciendo la dependencia del vehículo privado.

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La publicación de esta asistencia técnica supone, en la práctica, el inicio de la fase de definición detallada de la ampliación, un paso previo imprescindible antes de concretar plazos, inversiones y ejecución de las futuras infraestructuras.