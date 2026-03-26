Los Muher crean un Catafalco móvil en el que la Sardina cambia el féretro por una corona por su 175 aniversario: "Un regalo para los sentidos"

La sala de Catas de Estrella de Levante, en Espinardo, se quedó pequeña ante la cantidad de sardineros y sardineras que se acercaron a ver cómo era el Catafalco de este año, una creación a cuatro maños hecha por los Muher para el año en que se celebra el 175 aniversario del Entierro de la Sardina. Una creación con una novedad respecto a ediciones anteriores: esta vez, el Catafalco se mueve.

La pira fúnebre-festiva ideada por Francisca Muñoz y Manuel Herrera es una corona (en vez de un ataúd) y destaca sobre estrellas de mar de colores fosforescentes. Amarillo y naranja chillón sirven de base a las llamas, al fuego purificador que, cada año, convierte a la Sardina en Ave Fénix con la promesa de la resurrección en Martínez Tornel.

Los Muher muestran la obra a Pablo Ruiz Palacios, Javier Pujante, Yayo Delgado / Juan Carlos Caval

Una composición en movimiento

"Agradecemos pasar a la historia con tremendo honor", dijo Manuel Herrera tras descubrirse el muy aplaudido Catafalco. El también pintor detalló que quisieron representar "alegría y felicidad" en este "homenaje a la Sardina y a los sardineros". En vez de un féretro, comentó, hay una corona en la base del ninot. La Sardina es la reina, por si quedaba alguna duda.

"La Sardina se va a mover. Incluso los elementos que hay en la base, en la corona, se van a mover también", anunció el autor.

"Arde la Sardina y vuelve a renacer la ilusión", apuntó el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, al presentar "el elemento más simbólico" de la fiesta, hecho de "arte efímero".

Los Muher muestran el catafalco al alcalde de San Javier y varios concejales del Ayuntamiento de Murcia / Juan Carlos Caval

En la Quema "podremos observar cómo una obra de arte se va a quedar en nuestra memoria para siempre", hizo hincapié, para recalcar que la obra es "un regalo para los sentidos".

"En la Quema podremos observar cómo una obra de arte se va a quedar en nuestra memoria para siempre", indico Ruiz Palacios

Los Muher asistieron al evento y se sentaron en primera fila junto al Gran Pez, el empresario Javier Pujante. La que faltó a la cita fue Doña Sardina, Sita Abellán, DJ y diseñadora que no reside habitualmente en la Región y cuyos compromisos profesionales le imposibilitan estar en todos los días previos a la fiesta.

En una mesa, en el lateral del habitáculo, estaban expuestos los balones por los que este año se pegará la gente, que llevan el nombre de marcas como Marvimundo, El Churra, Hozono Global, Fibranet, Hospital La Vega, ElPozo, Las 3 Brujas y Nelva, entre otras. Alrededor de las pelotas, estaban desperdigados pitos rosas, naranjas y amarillos.

Salvador Marín, El Tipo Raro, autor del diseño de la camiseta conmemorativa del Entierro de la Sardina / Juan Carlos Caval

El Tipo Raro diseña la camiseta conmemorativa

Además, se presentó una camiseta (edición limitada) hecha especialmente para la ocasión. "Tenemos en stock unas 400, 600… pero sabemos que van a ser muchas más", explicó el creador Salvador Marín, El Tipo Raro, autor del diseño, en que conviven el dragón de Conte, las carrozas y los dioses. Como en el Entierro en sí.

"Esto es aportar mi granito de arena a algo que es mucho más grande que yo", dijo el autor, que llevaba puesta la camiseta en cuestión. Para mostrar cómo queda, se despojó de la chaqueta y mostró al respetable el diseño, que está en la espalda.

Resistente a las llamas en 2025

Cabe recordar que el año pasado la Quema del Catafalco de la Sardina ya prometía pasar a la historia desde que su creador Pepe Yagües anunció, en la presentación, que el pez rojo protagonista de la obra era en verdad una crisálida que acogía a una ninfa marina, la cual se salvaría del fuego al estar realizada con un material muy resistente a las llamas.

Sin embargo, en la Quema en sí, cuando tocaba arder, hubo un momento en el que todo el Catafalco parecía hecho del mismo material férreo y tenaz. Porque no ardía.