Marcos Automoción impulsa en Murcia la mayor zona de vehículos industriales

Encontrar un vehículo adaptado a la actividad de cada negocio es una de las decisiones más importantes para muchos profesionales. Por ello, Marcos Automoción dispone en Murcia de una nueva zona especializada en vehículos industriales con una amplia oferta pensada para el cliente profesional.

Ubicado en la Avenida Juan Carlos I, este concesionario reúne uno de los mayores stocks de vehículos industriales de Murcia, con más de 50 furgones en exposición y una oferta en constante renovación. La variedad es uno de sus principales valores, ya que permite comparar modelos, tamaños y configuraciones en un mismo espacio, algo especialmente útil para quienes necesitan ajustar la compra a las características concretas de su actividad.

Una oferta pensada para profesionales

Marcos Automoción articula su oferta en torno a tres marcas con amplio recorrido en el segmento de vehículos comerciales: Peugeot, Citroën y Opel. Se trata de fabricantes que han consolidado una gama orientada a cubrir distintas necesidades profesionales, desde furgonetas compactas para ciudad hasta modelos de mayor volumen para transporte de carga.

Tener esta variedad en un mismo punto permite conocer distintas alternativas y comparar opciones según espacio, prestaciones o presupuesto.

Más de 50 vehículos industriales en stock

Uno de los aspectos que diferencia esta zona de vehículos industriales es la amplitud de su stock. Disponer de más de 50 unidades facilita una visión más completa del mercado y permite acceder a diferentes modelos en función del tipo de negocio.

No todos los profesionales necesitan lo mismo. Algunos buscan agilidad para moverse por entornos urbanos; otros, mayor capacidad de carga o versatilidad para adaptar el vehículo a tareas concretas. Por eso, contar con una oferta amplia y en renovación constante aporta valor real al proceso de elección.

Ubicado en la Avenida Juan Carlos I, este concesionario reúne uno de los mayores stocks de vehículos industriales de Murcia. / Juan Carlos Caval

Además del stock disponible, Marcos Automoción ofrece asesoramiento especializado para orientar al cliente hacia el vehículo que mejor encaja con su actividad, algo especialmente relevante cuando el vehículo forma parte del rendimiento diario de una empresa o de un autónomo.

Todo ello, en un mismo espacio. Un emplazamiento idóneo para aquel comprador que necesita ver diferentes opciones, pudiendo encontrar siempre aquella que mejor cubre sus necesidades: Avenida Juan Carlos I, 43 – Murcia.

Modelos destacados de Peugeot, Citroën y Opel

Dentro de esa oferta, algunos modelos destacan por su presencia en el mercado profesional y por las condiciones actuales disponibles en el concesionario. Entre ellos figuran el Opel Combo Edition N1, desde 19.900 euros más IVA; el Peugeot Boxer, desde 205 euros al mes más IVA; y el Citroën Jumpy, desde 159 euros al mes más IVA.

A ellos se suman otros nombres habituales dentro del vehículo comercial, como Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Vivaro, Citroën Jumper u Opel Movano, configurando una gama que abarca desde soluciones compactas hasta opciones de mayor tamaño para trabajos más exigentes.

Más información:

📍 Avenida Juan Carlos I, 43 – Murcia

👉 Ven, elige, arranca.