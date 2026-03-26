Horario y recorrido de la procesión de Viernes de Dolores en Murcia

Las procesiones de Semana Santa de Murcia comienzan este Viernes de Dolores con el primer cortejo que recorrerá las calles de la ciudad. La encargada de esta inauguración será la Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de Los Dolores.

La procesión la componen ocho pasos y empezará a las 19.00 horas en la iglesia de San Nicolás de Bari. El recorrido de la procesión en total son 2.300 metros y tardará en pasar alrededor de 90 minutos (una hora y media). Esta cofradía porta el azul como color característico.

Los dos primeros pasos en desfilar son el Ángel de la Pasión (1996, 22 estantes) de Rafael Roses Rivadavia y la Sagrada Flagelación (1994-1996, 36 estantes) de José Hernández Navarro, le siguen los pasos Jesús ante Pilato (1991-1994, 34 estantes) de Antonio Labaña Serrano y el paso más antiguo de estos ocho pasos Jesús del Gran Poder (1693, 34 estantes) atribuido a Nicolás de Bussy y Mignan.

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El quinto y sexto paso atribuidos a Gregorio Fernández-Henarejos Martínez son el Encuentro en el camino del Calvario (1996, 36 estantes) y San Juan (2001, 34 estantes). Por último, los dos últimos pasos de la cofradía, dos antiquísimos pasos son María Santísima de los Dolores (1741, 34 estantes) y Santísimo Cristo del Amparo (1739, 32 estantes), ambos atribuidos a Francisco Salzillo y Alcaraz cierran la procesión del Viernes de Dolores.