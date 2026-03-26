MAEX Vélez y Lozano: excelencia odontológica con un enfoque diferencial en odontopediatría

En un contexto en el que la salud bucodental se consolida como un pilar clave del bienestar general, contar con clínicas que integren experiencia, innovación y una atención personalizada es fundamental. En Murcia, MAEX Vélez y Lozano destaca no solo como un referente en odontología avanzada, sino también por su especialización en odontopediatría, ofreciendo un modelo asistencial integral que pone el foco en pacientes de todas las edades, especialmente en los más pequeños.

Liderazgo clínico y excelencia profesional

Al frente de la dirección médica se encuentra el doctor Fernando García Vélez, referente en implantología y cirugía oral. Con más de 5.000 implantes colocados, su trayectoria destaca por la precisión clínica, la planificación digital avanzada y la aplicación de técnicas mínimamente invasivas que garantizan seguridad y predictibilidad.

Este liderazgo marca la filosofía del centro: una odontología basada en la evidencia científica, la formación continua y la mejora constante.

El Dr. Fernando García Velez. / MAEX Vélez y Lozano.

Referentes en odontopediatría: cuidado especializado desde la infancia

Uno de los grandes valores diferenciales de MAEX Vélez y Lozano es su apuesta por la odontopediatría como área estratégica. La clínica cuenta con un equipo específicamente formado para el tratamiento de niños, con amplia experiencia en el manejo del paciente infantil y en la creación de vínculos de confianza desde las primeras visitas.

Además, están especialmente preparados para atender a niños con capacidades diferentes o necesidades especiales, que requieren un abordaje más cuidadoso, adaptado y progresivo. A través de técnicas y protocolos específicos, el equipo consigue facilitar tanto el tratamiento como el seguimiento de la salud bucodental, garantizando una experiencia segura, respetuosa y eficaz.

Este enfoque permite no solo tratar, sino también educar y acompañar, fomentando hábitos saludables desde edades tempranas y sentando las bases de una salud oral a largo plazo.

Un entorno diseñado para que los niños pierdan el miedo al dentista

La experiencia infantil en clínica va mucho más allá del tratamiento. MAEX Vélez y Lozano ha desarrollado un entorno completamente adaptado a los más pequeños, con espacios pensados para su comodidad y tranquilidad.

La clínica dispone de zona de juegos, decoración especial y un ambiente acogedor que transforma la visita al dentista en una experiencia positiva. Todo está diseñado para reducir el miedo y la ansiedad, haciendo que los niños acudan con confianza e incluso con ilusión.

MAEX Vélez y Lozano ha desarrollado un entorno completamente adaptado a los más pequeños. / MAEX Vélez y Lozano.

Atención integral centrada en la persona

El enfoque de la clínica es global: cada paciente es valorado teniendo en cuenta sus necesidades clínicas, funcionales y estéticas. Este modelo se apoya en una atención cercana, donde la escucha activa, la claridad en la comunicación y el acompañamiento continuo son fundamentales.

La confianza del paciente es clave, y por ello el equipo trabaja para ofrecer una experiencia cómoda, transparente y orientada al bienestar en todo momento.

Tecnología de vanguardia al servicio de la precisión

La clínica integra tecnología digital avanzada para el diagnóstico, la planificación y el seguimiento de los tratamientos. Estas herramientas permiten mejorar la precisión, optimizar tiempos y ofrecer resultados más predecibles.

Además, facilitan la comprensión del tratamiento por parte del paciente, al poder visualizar cada fase y los resultados esperados.

La clínica integra tecnología digital avanzada para el diagnóstico, la planificación y el seguimiento de los tratamientos. / MAEX Vélez y Lozano.

Un equipo multidisciplinar para todas las necesidades

La amplitud y especialización del equipo permite abordar de forma integral todas las áreas de la odontología, evitando tratamientos fragmentados y garantizando una planificación coherente. Entre los tratamientos más destacados se encuentran:

Implantología avanzada y cirugía oral.

y cirugía oral. Ortodoncia para niños y adultos.

para niños y adultos. Estética dental y diseño de sonrisa.

y diseño de sonrisa. Periodoncia.

Odontología conservadora.

Odontopediatría especializada.

Un modelo de odontología orientado al futuro

La combinación de excelencia clínica, innovación tecnológica y una clara apuesta por la odontopediatría posiciona a MAEX Vélez y Lozano como uno de los centros más completos y diferenciales de la región.

Su modelo responde a una visión moderna de la odontología, donde la prevención, la personalización y el acompañamiento —especialmente desde la infancia— son fundamentales para garantizar una salud bucodental duradera.

Un enfoque que consolida a la clínica no solo como referente en odontología avanzada, sino también como un espacio de confianza para las familias, donde los más pequeños encuentran el cuidado, la atención y el entorno que necesitan para crecer con una sonrisa sana.

Pide cita en MAEZ Vélez y Lozano en su página web: maexdental.com

Ubicación

C Salvador de Madariaga, 5, Bajo, 30009 Murcia