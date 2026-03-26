Patrimonio
Adjudicadas las obras de la Casa Torre Falcón de Espinardo
El edil de Cultura anunció el avance del proyecto a raíz de una moción del PSOE que pide que se ejecuten las actuaciones pendientes en la urbanización Joven Futura
El Ayuntamiento de Murcia adjudica las obras de la Casa Torre Falcón de Espinardo. La mesa de contratación culminó el proceso de adjudicación este jueves, el mismo día en el que el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, anunciase el avance del proyecto durante el Pleno ordinario de marzo.
La actuación cuenta con una inversión municipal de más de 760.000 euros y recuperará este inmueble, ubicado entre el camino Torre Falcón de Espinardo y la calle Francisco Alemán Sainz 7 de Joven Futura, para uso público.
Cabe resaltar que el anuncio se produjo a raíz de una moción presentada por el PSOE para pedir que se ejecuten las obras de urbanización de Joven Futura, actuación anunciada por el Ayuntamiento hace ya más de siete meses.
Ante la moción socialista, el PP presentó una moción alternativa en la que se informa de una inversión de unos 700.000 euros para obras de reparación en la urbanización, aprobada con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de PSOE y Vox.
Pero, en la moción presentada por el equipo de Gobierno local "no se determina la financiación de la inversión, ni la fecha de comienzo de los trabajos que estaban comprometidos por la vicealcaldesa para el primer trimestre del 2026", señaló el presidente del colectivo vecinal, Chencho Mateos.
En agosto de 2025, el Ayuntamiento remitió una nota de prensa en la que indicaba que estos trabajos tendrían un presupuesto de 460.000 euros, un plazo de ejecución de tres meses y el inicio en el primer trimestre del 2026, recordó Mateos.
"Sin embargo, ahora, en la moción aprobada hoy, manifiestan que el proyecto tiene un presupuesto de 700.000 euros y en vez de realizarse con cargo a la ejecución de avales, como se manifestó en su momento, será financiado con cargo a los presupuestos municipales de inversión", agregó el presidente de la asociación vecinal, y concluyó: "en cualquiera de los casos se reconoce, con la existencia del proyecto, la necesidad de acometer las obras y la envergadura de estas".
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