El youtuber Esttik elige Murcia para su nueva hamburguesería y anuncia smash burgers gratis el día de apertura

Murcia se suma al mapa de España de Smash Hiro. La cadena de hamburgueserías impulsada por el youtuber Esttik llegará a la ciudad, según ha podido verse en uno de sus últimos vídeos subidos a Instagram (@esttik), donde el propio creador de contenido muestra su reacción al nuevo local, ubicado en pleno corazón de la urbe.

De momento, se desconoce la fecha oficial de apertura, pero en el propio post, el influencer cuenta que "muy pronto revelo la nueva ubicación y la fecha de apertura. Y para celebrarlo, ese día regalaremos smash burgers hasta fin de existencia".

De las pantallas a los fogones

Esttik no es un nombre desconocido para los amantes del contenido foodie en internet. El malagueño acumula más de cinco millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, casi un millón en su secundario y entre los dos supera los mil millones de visualizaciones, una popularidad construida a base de retos de comida y vídeos probando gastronomía de todo el mundo.

Precisamente de esa pasión por la gastronomía nació Smash Hiro, su apuesta empresarial para llevar la experiencia más allá de la pantalla. La cadena cuenta ya con establecimientos en Andorra, Barcelona, Valencia y Málaga. Y ahora, Murcia será la próxima en sumarse a esa lista.

Estética ochentera y hamburguesas 'smash': así es el concepto

Lo que distingue a Smash Hiro no es solo la comida, sino la experiencia completa. Sus locales lucen una estética futurista con referencias directas a los años 80, el cine y los videojuegos clásicos. Máquinas arcade, guiños a las primeras videoconsolas y una atmósfera que mezcla lo retro con lo moderno conforman un ambiente que conecta especialmente con el público joven: "Mi niño de 12 años interior está ahora mismo llorando de la ilusión. Vais a flipar...".

En cuanto a la propuesta gastronómica, el protagonista indiscutible es la hamburguesa tipo smash (aplastada). El precio de cada burger ronda los 13 euros, mientras que un menú completo (hamburguesa, bebida y patatas) se sitúa en torno a los 15 euros.

Colas kilométricas desde el primer día

Cuando Smash Hiro abre las puertas de un nuevo local, la escena se repite: largas filas de clientes dispuestos a esperar lo que haga falta. El tirón mediático de Esttik convierte cada inauguración en un acontecimiento, y todo apunta a que Murcia no será una excepción. Los murcianos tendrán que estar atentos a los canales del youtuber para conocer la fecha exacta en la que podrán estrenar el nuevo local en Santo Domingo.