Los vecinos de Joven Futura no descartan movilizaciones para reclamar las obras que llevan más de siete meses de retraso

Las obras de urbanización de Joven Futura, en la pedanía murciana de Espinardo, llevan más de siete meses de retraso respecto a los plazos anunciados por el Ayuntamiento, que anunció el pasado agosto que las obras iniciarían a inicios de 2026.

Por ello, los vecinos de la zona han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que recuerdan "los proyectos que duermen en el cajón del olvido", indica el propio documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

Y es que, a las obras de urbanización, se unen una gestión de residuos "deficiente e insuficiente"; el prometido y sin ejecutar acceso por el carril del Florero; la rehabilitación del grafiti que reza "Murcia es LGTBI+"; y la campaña 'Embellece Joven Futura', que "ha quedado en papel mojado", enumera el escrito remitido al Ayuntamiento.

Sin respuesta

"Los vecinos carecemos de información sobre el comienzo de los trabajos y ni tan siquiera, sobre la culminación del proceso administrativo a través del cual se pretendía financiar dicha actuación", lamenta Chencho Mateos, presidente de la Asociación de Vecinos de Joven Futura.

Mateos también indicó que los vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Junta Municipal de Espinardo, la inmediata reparación de los desperfectos más urgentes, así como un listado de las cantidades invertidas en el barrio a lo largo del último año. Sin embargo, y a pesar de que la solicitud se realizó por escrito en el Registro Municipal, esta información no ha sido proporcionada, aseguran desde la asociación vecinal.

"El Ayuntamiento de Murcia dispone ya del proyecto técnico que define las actuaciones necesarias para resolver los problemas detectados en la urbanización de Joven Futura, en Espinardo", indicaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción. Además, "estos trabajos se desarrollarán de forma complementaria al proceso de regularización", agregaron.

Iniciativa socialista

Además, el concejal del PSOE Andrés Guerrero defenderá en el Pleno municipal de este jueves una moción para exigir el inicio de los trabajos en la urbanización en la que residen más de 3.000 vecinos en 1.232 viviendas distribuidas en 23 edificios.

La iniciativa socialista reclama también información detallada sobre el estado del procedimiento para ejecutar los avales vinculados a la actuación, esto es, hacer uso del dinero que destinó el promotor del proyecto a modo de 'garantía' de que cumpliría con los trabajos. Además, la moción pide garantías de que las obras se ajustarán a los criterios de accesibilidad universal y seguridad.

"Se trata de un compromiso público claro que no se está cumpliendo, mientras los vecinos y vecinas continúan soportando una situación de deterioro que requiere una intervención urgente", señaló Guerrero durante su visita a la urbanización.

Entre los problemas detectados por el PSOE durante su visita a la urbanización "destacan el deterioro de viales y aceras, hundimientos, pavimentos en mal estado y deficiencias en arquetas, alcorques y registros", detallan los socialistas en un comunicado.

Asimismo, la moción recoge que las actuaciones incluyan la mejora integral de pavimentaciones, adecuación de vados peatonales, nivelación de registros, la reposición de elementos urbanos y señalización, así como labores de limpieza y desbroce en la zona.

Antecedentes

El edil socialista también recordó que el pasado mes de agosto el Gobierno local anunció una inversión de 459.301 euros destinada a las obras de urbanización, con un plazo de ejecución de tres meses y la previsión de iniciar los trabajos a comienzos de 2026. Sin embargo, Guerrero denuncia que, "a las puertas de finalizar el primer trimestre del año, los trabajos aún no han comenzado".

Asimismo, Guerrero explicó que la financiación de estas obras está prevista mediante la ejecución de avales depositados por la promotora, "vinculados a vicios ocultos detectados tras la recepción parcial de la urbanización, lo que permitiría acometer la intervención sin necesidad de nueva inversión municipal", detallan los socialistas en el escrito difundido.

Además, el edil del PSOE recordó que la Asociación de Joven Futura incluso ha convocado movilizaciones ante la falta de avances. "El equipo de Gobierno del PP debe dar una respuesta clara, con plazos y hechos concretos, a una reivindicación vecinal legítima que no puede seguir esperando", concluyó Guerrero.