Estos son todos los aparcamientos de Murcia: mapas y precios de párquines y disuasorios

El disuasorio de Hacienda se puso en marcha este martes, con servicio gratis hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina, el 18 abril. Y no será el único, ya que durante los festejos también serán gratis los aparcamientos disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Hacienda, así como el transporte público los días 7 y 11 de abril, fechas en que se celebra el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, como parte del dispositivo de movilidad organizado por el Ayuntamiento.

Con esta inauguración, junto a la reciente apertura del aparcamiento de Abenarabi tras 17 años cerrado, se han puesto en funcionamiento 844 plazas de aparcamiento en el último mes.

Y, en total, el municipio de Murcia dispone de más de 8.000 plazas de aparcamiento entre párquines, disuasorios y zonas de estacionamiento regulado.

Los disuasorios son espacios video vigilados y en el municipio hay un total de 7. Por su parte, los párquines son 5, se ubican en el centro y las tarifas se establecen en función de la ubicación.

Disuasorios

El más reciente es el disuasorio de Hacienda, ubicado en la calle Violonchelista Miguel Ángel Cláres, en Santiago y Zaraiche. Con 404 plazas, 11 de ellas destinadas a personas con movilidad reducida, es la infraestructura más grande de la red de disuasorios. Además, dispone de plazas con preferencia para abonados y vehículos eléctricos.

Este disuasorio da servicio a los vehículos provenientes de Molina de Segura, la autovía MU-33, la autovía A-30 (Cartagena, Madrid, Noroeste de la Región) y la autovía A-7 (Andalucía, Alicante).

El disuasorio de Atocha, con 212 plazas, se ubica en la calle Periodista Encarna Sánchez, también en Santiago y Zaraiche, y dispone de cargadores eléctricos y aparcabicis gratuitos.

Esta infraestructura da servicio a los vehículos provenientes de Molina de Segura, la autovía A-30 (Cartagena, Madrid, Noroeste de la Región) y la autovía A-7 (Andalucía, Alicante).

Otro disuasorio enclavado en Santiago y Zaraiche es el de Loaysa, con 197 plazas, en la avenida Almirante Loaysa, también dispone aparcabicis gratuitos y da servicio a los vehículos provenientes de Molina de Segura, Orihuela, Puente Tocinos, Monteagudo y la autovía A-30 (Andalucía, Madrid, Alicante y Noroeste de la Región).

El disuasorio de Fuenteblanca, con 104 plazas, se encuentra en la calle Maestra Carmen Méndez, en Murcia, también dispone aparcabicis gratuitos y da servicio a los vehículos provenientes de Molina de Segura, autovía A-30 (Cartagena, Madrid, Noroeste de la Región) y autovía A-7 (Andalucía, Alicante).

El disuasorio de Justicia, en la avenida de la Justicia, Murcia, suma 100 plazas y también dispone aparcabicis gratuitos. Esta infraestructura da servicio a los vehículos provenientes de las avenidas Miguel de Induráin y Los Dolores, ronda Sur, La Alberca, Algezares y Beniaján.

Por último, se encuentran los disuasorios de Arrixaca 1 y 2. El primero se ubica en el camino de la Balsa, en Murcia, y dispone de 345 plazas, así como de aparcabicis gratuitos. En cuanto al segundo, se enclava en la calle Polideportivo, en El Palmar, y dispone de 328 plazas.

Ambos dan servicio a los vehículos provenientes de Alcantarilla, El Palmar y la autovía A-30 (Andalucía, Madrid, Albacete, Cartagena y Noroeste de la Región).

El precio de estos aparcamientos es de 50 céntimos la hora y un máximo diario de 3 euros, al igual que en el resto de la red municipal de aparcamientos disuasorios. Además de los tickets, habrá bonos mensuales por 40 euros, bimestrales por 70, trimestrales por 90 y anuales por 300 -que, al mes, suponen 25 euros-.

Aunque hay una excepción: el de Justicia tiene un precio de 90 céntimos la hora y un máximo diario de 18 euros.

Tarifas Tarifa rotación: 0,0083 euros/minuto

0,50 euros/hora

Máximo diario 3 euros Tarifas abonos: 40 euros/mes

70 euros/bimestre

90 euros/trimestre

300 euros/año

Párquines

El párquin de Verónicas, con 350 plazas, se encuentra en el Plano de San Francisco, en Murcia, y da servicio a los vehículos provenientes de las autovías A-7 (Andalucía-Alicante) y MU-33 (Madrid-Cartagena), así como a los de Molina de Segura y Alcantarilla. Esta infraestructura estrenó ascensor este mismo mes y dispone de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que cuentan con plazas reservadas en el aparcamiento.

El precio es de 3 céntimos el minuto, 1,80 la hora y un máximo diario de 9 euros.

El párquin de Abenarabi, en el edificio y la calle del mismo nombre, abrió sus puertas, tras 17 años cerrado, el pasado mes. En un primer paso, se han puesto en funcionamiento 440 plazas, de las cuales 341 se destinan a uso público y 99 a vehículos municipales. En cuanto a la cuarta planta, se abrirá en función de la evolución de la demanda, explicaron desde el Consistorio, y entonces el aparcamiento tendrá una capacidad total de 512 plazas.

Esta infraestructura da servicio a los vehículos provenientes de las autovías A-7 (Andalucía-Alicante) y MU-33 (Madrid-Cartagena), así como de Molina de Segura y las pedanías del norte del municipio.

El precio es de 1 euro la hora y un máximo diario de 12 euros.

El párquin del Cuartel, en la calle Barreras, dispone de 245 plazas y da servicio a los vehículos provenientes de Alcantarilla, Nonduermas, El Palmar y de las autovías A-7 (Andalucía-Alicante) y MU-33 (Madrid-Cartagena).

El precio es de 0,02 céntimos el minuto y un máximo diario 14,40 euros.

El párquin de Condomina, con 100 plazas junto al centro comercial, en Ronda de Garay, da servicio a los vehículos provenientes de ronda de Levante y la avenida Primero de Mayo.

El precio es de 0,024 céntimos el minuto, 1,40 la hora y un máximo diario de 20 euros.

El párquin de Santa Isabel, con 150 plazas, se encuentra en la céntrica plaza del mismo nombre y se concibe para estacionamientos puntuales.

La tarifa rotación establece el precio, desde el minuto 0 hasta el 300, de 0,046 céntimos y desde el minuto 301 hasta el 720, de 0,044 céntimos, con un máximo diario de 32,25 euros.