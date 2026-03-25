El Polígono Industrial Oeste de Murcia estrena rotonda

El Polígono Industrial Oeste de Murcia, uno de los principales motores económicos de la Región, estrena rotonda en la intersección de las avenidas del Descubrimiento y Principal y la calle Julián Romea.

El complejo, que reúne a cerca de 1.500 empresas y más de 14.000 trabajadores, se encuentra en el límite entre los términos municipales de Murcia y Alcantarilla y ambos ayuntamientos han financiado las obras al 50 por ciento, junto con la cofinanciación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), que ha aportado 99.962 euros.

En total, la actuación ha contado con un presupuesto total de 207.146 euros y las obras han durado unos 3 meses.

Unos 500 camiones diarios

El cruce en el que se ubica la nueva glorieta soporta una intensidad media diaria de 2.459 vehículos, de los cuales cerca de 500 son camiones. Por ello, se ha diseñado con un diámetro exterior de 48,8 metros, una isleta central de 31,6 metros y dos carriles adaptados al tráfico pesado.

Unos 2.500 vehículos pasan al día por el cruce donde se ubica la glorieta

Además, la actuación ha incorporado itinerarios peatonales accesibles, nuevos pasos de peatones, alumbrado público renovado y una red de canalización de aguas pluviales.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Francisca Terol, el Director General de Autónomos y Economía Social, Antonio Pascual del Riquelme, y el presidente de ASEPIO, Antonio Castillo, visitaron este miércoles la nueva infraestructura para comprobar in situ el resultado de la actuación largamente demandada por empresas y trabajadores.

Futuras actuaciones

Aunque la intervención se integra en una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en el Polígono Industrial Oeste, indican desde el Ayuntamiento de Murcia.

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En este marco, se reordenará la mediana de la avenida Principal, que permitirá habilitar 111 nuevas plazas de aparcamiento, mejorar los accesos peatonales y conservar el arbolado existente, con una inversión adicional de 241.237 euros.