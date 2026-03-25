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Fiestas de primavera

Murcia ya conoce a la Huertana y al Perráneo del año

Los nombramientos se anunciaron este miércoles y se proclamarán en la Gala de Exaltación Huertana

Nombramiento de la Huertana y el Perráneo del año.

Nombramiento de la Huertana y el Perráneo del año. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Murcia ya conoce a dos de los protagonistas de las Fiestas de Primavera. Este año el título de Huertana del Año recae sobre Estrella Núñez Delicado, vicerrectora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y el de Perráneo del Año en el doctor Ricardo Robles.

Los nombramientos se anunciaron este miércoles y se proclamarán en la Gala de Exaltación Huertana 2026 que se celebrará en el Teatro Romea el sábado 4 de abril por la noche.

Las distinciones reconocen la trayectoria, el compromiso y la defensa de las tradiciones huertanas, organizado por la Federación de Peñas Huertanas, cuyo presidente, Juan García Serrano, destacó que este año se conmemora el 175 aniversario del Bando de la Huerta.

"El Bando de la Huerta es ese día en el que Murcia se viste de sí misma, sale a la calle y se muestra al mundo tal y como es"

Estrella Núñez Delicado

— Vicerrectora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

"Ser nombrada Huertana del Año es para mí un orgullo y una profunda emoción. Es un reconocimiento que no solo me honra, sino que me conecta con una tierra que, sin ser la que me vio nacer, es sin duda la que me ha visto crecer, amar y construir todo lo que soy profesional y personalmente", declaró Estrella Núñez Delicado.

"El Bando de la Huerta es emoción pura. Es identidad, es orgullo, es ese día en el que Murcia se viste de sí misma, sale a la calle y se muestra al mundo tal y como es", destacó la vicerrectora.

"Una de las principales características de Murcia es la generosidad"

Ricardo Robles

— Doctor

"Recibir este nombramiento del Bando de la Huerta de Murcia no es solo un honor, es también una responsabilidad y, sobre todo, una inmensa alegría que me conecta con mis orígenes humildes y con mis raíces huertanas más profundas", resaltó, por su parte, el doctor Ricardo Robles.

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"Desde mi posición como profesional, en mis numerosas conferencias nacionales e internacionales he transmitido mi murcianismo por muchas partes del mundo y siempre he destacado una de las principales características de Murcia, que es la generosidad la sociedad murciana, hechos que se demuestran en las elevadas tasas de donación de órganos y de médula ósea", agregó el profesional de la salud.

El doctor Ricardo Robles, Perráneo del Año, y Estrella Núñez Delicado, Huertana del Año.

El doctor Ricardo Robles, Perráneo del Año, y Estrella Núñez Delicado, Huertana del Año. / Israel Sánchez

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