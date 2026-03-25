A.L.

Llegada de la imagen de Jesús del Gran Poder, el Cristo de los Toreros, a la iglesia de San Nicolás de Murcia

La imagen de Jesús del Gran Poder, conocido como el Cristo de los Toreros, ha llegado este miércoles por la noche a la iglesia de San Nicolás tras su tradicional traslado desde el convento de las Madres Capuchinas, en el Malecón. Uno de los actos más populares de la Semana Santa murciana que, entre recogimiento y devoción, culmina con su entronización en el trono desde el que procesionará este Viernes de Dolores en el esperado cortejo azul.