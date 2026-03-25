Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo

Una emblemática confitería 'made in Murcia' tiene previsto abrir uno de sus locales próximamente en el barrio murciano de San Antón. Con esta tienda, sería su segundo establecimiento instalado en la capital del Segura, después del que poseen en la calle Floridablanca.

"Queríamos esperar a tenerlo todo más avanzado para anunciarlo, pero la ilusión nos puede", cuenta la cadena en su publicación. "Poco a poco iremos contando más detalles", concluye el post, que acompaña el citado texto con las imágenes del futuro local, situado en la calle Isaac Albéniz.

El adiós de la confitería Ricardo, un vacío en San Antón

Se van a cumplir 8 meses desde que la reconocida panadería y confitería Ricardo dijo adiós tras décadas de endulzar a generaciones enteras de murcianos. El cierre de aquel establecimiento vino dado por la jubilación de su dueño, Ricardo Ruiz, quien a día de hoy sigue presidiendo la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería de Murcia (Arepa).

La Confitería Espinosa abre en plena calle Isaac Albéniz. / L. O.

El establecimiento era famoso por sus tartas y panes artesanales, además de por su papel crucial en la festividad del patrón del barrio. Cada año, la panadería donaba la masa madre para que los voluntarios de la parroquia prepararan y hornearan las miles de piezas de los tradicionales panecillos de San Antón, que luego se bendecían y repartían entre los vecinos.

El barrio apuesta por la Confitería Espinosa

El vacío que dejó el adiós de Ricardo será difícil de llenar, pero esta nueva apuesta lo va a intentar. La Confitería Espinosa será ahora la encargada de darle el toque dulce al barrio con toda su oferta de pastelería, bollería y salados.