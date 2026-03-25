Cuatro colegios murcianos estrenarán comedor escolar el próximo curso

Cuatro colegios del municipio de Murcia estrenarán comedor escolar de cara al próximo curso 2026/27. Las obras ya han iniciado en los centros escolares de Puente Tocinos y Santiago el Mayor y próximamente lo harán en Barqueros y el barrio del Progreso.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, visitó este miércoles los trabajos en el centro Ramón Gaya de Puente Tocinos, que comenzaron hace dos semanas, al igual que en el CEIP Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor.

Y durante su visita el edil anunció también que en los próximos días arrancarán las obras en el CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros, y en mayo lo harán en el centro educativo José Moreno del Barrio del Progreso.

Acondicionar espacios

Estas obras, que cuentan con una inversión de 409.591 euros, acondicionarán nuevos espacios en estos colegios para que puedan acoger el servicio de comedor escolar que gestiona la Comunidad Autónoma y beneficiarán a las 500 familias de los alumnos matriculados en estos cuatro CEIP.

Además, con esta actuación se generarán también zonas de almacenaje, aseos propios y acceso directos desde el exterior.

Los trabajos cuentan con una inversión de 409.591 euros

Marco Antonio Fernández destacó que las obras, que se están desarrollando sin entorpecer el normal desarrollo de las clases y se enmarcan en el compromiso del Consistorio de desestacionalizar las actuaciones de mejora en los centros educativos para facilitar su mantenimiento durante todo el año.

Actuaciones

Las obras en el centro educativo Ramón Gaya de Puente Tocinos, con 171 alumnos inscritos, se centran en adecuar un aula y aseos ya existentes para adaptarlos al servicio de comedor ofrecido con catering.

La zona de los aseos se reconvertirá en la cocina, que tendrá un acceso directo desde el exterior para facilitar el suministro y servicio a la misma del catering. También se instalará un pequeño aseo-vestuario en el pasillo. Esta obra cuenta con una inversión, por parte de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, de 93.517,97 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

En el CEIP Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, con 83 alumnos matriculados, las obras presupuestadas en 130.023,58 euros se centran en acondicionar un módulo ya existente destinado a vestuarios y aseos para el servicio de comedor y también de catering. Igualmente, está contemplada una zona de aseos, zona de comedor y cocina. El plazo de ejecución es igualmente de dos meses.

Respecto al centro educativo Pedro Martínez Chacas de Barqueros, que cuenta con un centenar de alumnos, las obras presupuestadas en 30.250 euros tienen por objeto acondicionar el salón y almacén ya existente, adaptando la zona de almacén a cocina para facilitar así el suministro y servicio de esta. Esta obra, con un plazo de ejecución de dos meses, también contempla la creación de un pequeño almacén en el pasillo

Noticias relacionadas

Por último, en el CEIP José Moreno del Barrio del Progreso, con 141 alumnos, se destinarán 155.799,60 euros para realizar unas obras centradas en acondicionar un espacio para adaptarlo al servicio de comedor, igualmente sin elaboración en el centro, y crear una zona de aseos, zona de comedor y cocina.