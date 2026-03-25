Críticas al transporte público de Murcia durante las fiestas: "mismas carencias ante una afluencia masiva"

El transporte público de Murcia será gratis durante los días más señalados de las Fiestas de Primavera: los del Bando de la Huerta, el 7 de abril, y el Entierro de la Sardina, el 11 de abril. Aunque, para la Plataforma en Defensa del Transporte Público, esta medida "no es otra cosa que el enmascaramiento de una falta total de iniciativas", lamenta la entidad en un comunicado.

Los festejos, declarados de Interés Turístico Internacional, atraen a un gran trasiego de personas, por lo que el servicio de transporte requiere de "un esfuerzo considerable durante 17 días".

En lo referente al coche particular, "todo son buenas noticias si se pretende acceder por la zona norte de la ciudad, pero nada por el sur. Lo de siempre", cuestiona la Plataforma.

Y en cuanto a las lanzaderas en el servicio de transporte público para mejorar la conexión con el centro, "si no se cambia, serán microbuses, pequeños e incómodos. Pero primero has de llegar a la ciudad", indican en el escrito.

Dispositivo anterior

La Plataforma también recuerda que el año pasado se puso un servicio especial solo para ir a Murcia, aunque el horario concluía a la hora de siempre: "temprano, demasiado temprano".

Y, para el día del Entierro, se desarrollará el mismo horario que cualquier otro sábado. "Ni tan siquiera han repetido con el servicio de 'búhos' del año pasado, visto el tremendo desastre organizativo municipal, que además era incapaz de absorber la demanda del público", señalan.

Con todo, desde la Plataforma exigen "un transporte ordinario de laborable todos los días desde Viernes de Dolores hasta el Entierro de la Sardina, con horarios hasta las 12 de la noche en los días 'normales', con ampliación desde el Miércoles Santo, más temprano el Viernes Santo y Domingo de Resurrección".

Asimismo, solicitan un aumento del servicio durante el Bando de la Huerta y, el día del Entierro, un incremento que sirva tanto para ir a Murcia como para volver tras la quema.

Por último, piden también autobuses para el Campo de Murcia y sugieren un servicio bajo demanda, pues los residentes de las localidades más alejadas del casco urbano "tienen derecho a participar de las fiestas capitalinas".