El Cristo de los Toreros es llevado hoy de su convento en el Malecón a San Nicolás para salir en la procesión del Viernes de Dolores

Después de que los más pequeños de la casa abriesen la veda con su Procesión del Ángel, este miércoles se producirá uno de los traslados más populares de la Semana Santa murciana.

La venerada imagen de Jesús del Gran Poder, el Cristo de los Toreros, será trasladada este miércoles, Día de la Encarnación, por la tarde desde el convento de las Madres Capuchinas, en el Malecón, hasta el templo de San Nicolás, en la plaza del mismo nombre, desde donde este Viernes de Dolores parte el cortejo azul.

El Cristo de los Toreros, en la Plaza San Nicolás en un anterior Viernes de Dolores en Murcia. / A. L. H.

La talla será sacada de su emplazamiento habitual, donde puede ser visitada durante todo el año, a las siete y media de la tarde de este miércoles, informan desde la Cofradía del Amparo.

Alrededor de dos horas después, llegará a la iglesia de San Nicolás, en el interior de la cual se procederá al descendimiento y entronización del Santísimo Cristo del Amparo, que será puesto sobre el trono en el cual saldrá en procesión.

El acto se llevará a cabo con "recogimiento y devoción entre los muros de nuestra parroquia", detallan desde la agrupación nazarena azul.

Y el viernes, 27 de marzo, Viernes de Dolores, primera procesión. La suya precisamente, la del Santísimo Cristo del Amparo y la Jesús del Gran Poder, a cada cual más querido por los murcianos.

El desfile azul partirá del templo de San Nicolás por la tarde, para teñir de azul las principales arterias de la capital de la Región. Serán nueve los pasos que cruzarán el dintel de la parroquia: el primero, el Ángel de la Pasión.

En cuanto a las novedades de esta procesión, destaca el estreno de dos tenebrarios para la Cruz Guía, según se lee en ‘El Cabildillo’, la guía para no perderse nada de la Semana Santa de Murcia.