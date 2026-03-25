El Cristo de los Toreros, listo para procesionar el Viernes de Dolores en Murcia

La imagen de Jesús del Gran Poder ya reside en la iglesia de San Nicolás para procesionar este Viernes de Dolores en el que será el primer cortejo de la Semana Santa murciana.

Los fieles acompañaron al también llamado el Cristo de los Toreros en uno de los traslados más populares de la Semana Santa murciana que se celebró este miércoles 25 de abril, Día de la Encarnación.

A.L.

La talla de Jesús del Gran Poder partió a las siete y media de la tarde desde su residencia habitual, el convento de las Madres Capuchinas, en el Malecón, y la comitiva tardó un par de horas en llegar al templo de San Nicolás, que será el punto de partida del cortejo azul este Viernes de Dolores.

Sobre las nueve y media de la noche, el Cristo de los Toreros cruzó el dintel de la iglesia de San Nicolás, donde residirá hasta el Viernes de Dolores.

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Además, la parroquia acogió el acto de descendimiento del Santísimo Cristo del Amparo, talla que se veneró y se dispuso sobre el trono en el cual saldrá en procesión, junto al Cristo de los Toreros, en la primera procesión de la Semana Santa, la de Viernes de Dolores, el 27 de marzo, en la que un total de ocho pasos partirán del templo de San Nicolás a las siete de la tarde.