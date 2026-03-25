Más de 500 alumnos de ESO resuelven un escape room sobre prevención de la violencia de género en Murcia

La Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por la edil Ascensión Carreño, ha desarrollado durante todo el mes de marzo una nueva edición de la actividad educativa 'La mochila de Eva', un escape room pedagógico destinado a sensibilizar y formar al alumnado de Educación Secundaria en igualdad y prevención de la violencia de género.

Carreño ha realizado un balance de la actividad acompañada por la edil de Talento Joven y Espacio Público, Sofía López-Briones, quien ha podido conocer de primera mano la implicación del alumnado y el valor educativo de esta iniciativa, según han informado desde el Consistorio.

La iniciativa, enmarcada en el Programa 12_25N, ha estado organizada por el Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI), dependiente del Servicio de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, y ha contado con la colaboración del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Murcia para su difusión y coordinación con los centros educativos.

A lo largo de este mes, la actividad se ha desarrollado en distintos centros del municipio, con la participación de más de 500 estudiantes de Secundaria, pertenecientes al IES Ingeniero de la Cierva, IES Miguel de Cervantes, Colegio Julián Romea, Colegio Divino Maestro, Colegio Ana María Matute y CEIP Herma.

El escape room 'La mochila de Eva' es una actividad colaborativa, dinámica y creativa en la que el alumnado ha tenido que superar diferentes pruebas y descifrar enigmas. A través del juego, los participantes han reflexionado sobre cuestiones relacionadas con la desigualdad de género, los estereotipos, los micromachismos y las actitudes personales y grupales frente a la violencia contra las mujeres.

La concejala Ascensión Carreño ha destacado la importancia de impulsar este tipo de propuestas en el ámbito educativo. "La prevención y la sensibilización desde edades tempranas son herramientas fundamentales para construir una sociedad más igualitaria. Actividades como 'La mochila de Eva' permiten que los jóvenes reflexionen de forma participativa sobre la igualdad y aprendan a identificar conductas que pueden derivar en situaciones de violencia", ha señalado.

Carreño también ha subrayado que "la educación en valores de respeto e igualdad es clave para erradicar cualquier forma de violencia machista y para avanzar hacia una convivencia basada en el respeto y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".

La puesta en marcha de acciones de información, formación y sensibilización dirigidas a la población adolescente constituye uno de los objetivos prioritarios del EMAVI, ya que la prevención permite anticiparse a situaciones de violencia y fomentar relaciones igualitarias desde la juventud.

Durante los primeros meses de 2026, el Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres ha atendido ya a 198 mujeres, un dato que evidencia la necesidad de continuar intensificando las acciones de información y prevención entre la población joven.

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Este programa forma parte de las actuaciones recogidas en el IV Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio de Murcia 2026-2027, que desarrolla el Ayuntamiento de Murcia en coordinación con distintos servicios municipales con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista.