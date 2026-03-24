El programa de cribado de cáncer de cérvix se extiende en Murcia y estrena un kit para realizarse la 'autotoma' en casa

El nuevo programa de prevención de cáncer de cérvix, que en Murcia solo estaba operativo en el centro de salud de Floridablanca, se extiende ahora a la zona básica de salud de Vistabella, con el objetivo de mejorar la detección del virus del papiloma humano de alto riego (VPH-AR), causante del cáncer de cuello de útero, informa la Consejería de Salud en un comunicado.

También se amplía la participación del cribado a mujeres entre 30 y 65 años y Salud ha comenzado a enviar, de forma escalonada, la carta de invitación a las 4.190 mujeres de esa franja de edad cuyo centro de salud de referencia es Vistabella.

Además, se estrena un kit para realizarse la 'autotoma' en casa. De forma inicial, participan 8 oficinas de farmacia de la zona, y a cada una se le han suministrado 150 kits de autotoma.

Vacunación frente al VPH

Por otro lado, la Consejería amplía este año la campaña de vacunación del virus del papiloma humano a los institutos para llegar a 19.000 jóvenes varones nacidos en 2008 y en 2010, además de los nacidos entre 1999 y 2003 que ya se estaban vacunando desde los años anteriores.

Estos jóvenes de la Región pueden, desde este mes de marzo, recibir la vacuna en su propio centro educativo, si bien cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual, posteriormente.

Pruebas

Además de las 4.190 mujeres citadas, la matrona del centro de Vistabella invitó a sumarse a este programa a otras 110 mujeres que cumplen los criterios de participación. A 91 de ellas ya se les ha realizado una prueba PCR para detectar el virus, lo que supone un 82,7 por ciento.

De las 91 muestras realizadas a estas mujeres, ya se han analizado 79, de las que 27 han dado resultado positivo (34,2 por ciento), y se les ha realizado la citología correspondiente.

Las muestras para la prueba de PCR y la citología líquida se envían y procesan en los laboratorios de Microbiología y Anatomía Patológica del Hospital Virgen de la Arrixaca. Posteriormente, y en función de los resultados, las mujeres que así lo requieran serán contactadas para acudir al Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía, donde se les realizará una colposcopia para su seguimiento ante la sospecha de lesiones.

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El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó durante su visita al centro sanitario que "la población diana del cribado de cáncer de cérvix abarcará, en los próximos cinco años, a más de 380.000 mujeres, e introduce las nuevas pruebas de cribado, es decir la detección del virus del papiloma humano de alto riesgo con autotoma y posterior análisis mediante PCR, así como la citología líquida, dentro del programa poblacional".