Murcia presume de la restauración del río Segura ante técnicos europeos

Murcia presume del río Segura ante los técnicos del proyecto europeo Greenme5, que han conocido de primera mano las obras de restauración fluvial del Meandro del Vivillo, actuación que pretende renaturalizar el río Segura a su paso por el municipio y recuperar su trazado natural.

Así, al ampliar el cauce del río, disminuirá la velocidad del agua, por lo que la actuación ayudará a prevenir las crecidas.

Además, la iniciativa se orienta a recuperar la flora y fauna autóctonas, con medidas como la instalación de una lámina que impide el rebrote de la caña invasora, trabajos que iniciaron el mes pasado.

Y el objetivo es crear un entorno natural accesible para la ciudadanía, con caminos interiores para facilitar el acceso al río y la conexión entre las pedanías, así como miradores.

Visitas de intercambio

La jornada se enmarca en las visitas de intercambio del proyecto Greenme5, en las que se comparten experiencias relacionadas a los cinco pilares del Green City Accord: agua, ruido, gestión de residuos, biodiversidad y aire.

El encuentro contó con la participación de técnicos y representantes de las ciudades de Vilna (Lituania), Helsinborg (Suecia), Arezzo (Italia) y Cieza, acompañados por la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que forman parte de este proyecto europeo.

"Esta visita de representantes del proyecto Greenme5 es una oportunidad para mostrar en Europa cómo Murcia está liderando un modelo de ciudad más sostenible, recuperando sus espacios verdes y fluviales como eje de cohesión territorial, calidad ambiental y bienestar para los murcianos", señaló la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La restauración del Meandro del Vivillo abarca más de 22.050 metros cuadrados y cuenta con una inversión superior a 1,1 millones de euros. La actuación ha sido desarrollada por técnicos del Ayuntamiento de Murcia en colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Confederación Hidrográfica del Segura, y cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos NextGenerationEU.

El proyecto Greenme5, que comenzó en 2023, tiene prevista su finalización en 2027 y cuenta con presupuesto de 1.986.343,72 euros, de los que 349.644,97 euros corresponden al municipio de Murcia.