Murcia alza la voz contra el racismo en una concentración en el barrio del Carmen

Decenas de personas se han concentrado este lunes en la plaza Zarandona, en el barrio del Carmen de Murcia, con motivo del Día Internacional contra el Racismo, en una convocatoria impulsada por distintas organizaciones sociales para reivindicar la igualdad y la convivencia.

La movilización, celebrada a las 19.00 horas, reunió a ciudadanos y colectivos que alzaron la voz frente a la discriminación racial y defendieron el valor de la diversidad como base de una sociedad más justa. Durante el acto, los asistentes insistieron en la necesidad de combatir el racismo desde todos los ámbitos y recordaron que "la dignidad humana también se construye en la calle".

Decenas de asistentes se movilizan en Murcia por el Día Internacional contra el Racismo / Israel Sánchez

La concentración fue convocada por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, Amnistía Internacional y la asociación Convivir sin Racismo, que animaron a la participación ciudadana para visibilizar esta problemática y promover una respuesta colectiva.

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Los organizadores subrayaron la importancia de no permanecer en silencio ante situaciones de discriminación y apelaron a la implicación social para avanzar hacia una convivencia basada en el respeto y la igualdad de derechos.