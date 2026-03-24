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Monteagudo reúne a 250 escolares alrededor del legado del Rey Lobo en su V Semana Cultural

El programa incluye un escape room histórico colaborativo y visitas guiadas al Palacio de Ibn Mardanis

Monteagudo reúne a 250 escolares alrededor del legado del Rey Lobo en su V Semana Cultural.

Monteagudo reúne a 250 escolares alrededor del legado del Rey Lobo en su V Semana Cultural. / L. O.

La Opinión

La Opinión

La población de Monteagudo, en Murcia, celebrar hasta este viernes, 27 de marzo, su V Semana Cultural, una actividad educativa que "reúne a cerca de 250 alumnos de los colegios de la pedanía en torno al patrimonio histórico vinculado a Ibn Mardanis, el Rey Lobo", explican impulsores de la iniciativa.

El programa combina actividades didácticas y experiencias participativas como la proyección de la obra teatral Los Constructores del Paraíso, un escape room histórico colaborativo, visitas guiadas al Palacio de Ibn Mardanis (Castillejo) y una jornada de convivencia en el entorno de las fortalezas.

Proyección de la obra de teatro 'Los constructores del Paraíso', que se representó y grabó el año pasado.

Proyección de la obra de teatro 'Los constructores del Paraíso', que se representó y grabó el año pasado. / L. O.

Durante esta última se entregarán los premios del II Concurso Escolar de Dibujo y Creación Literaria, centrado este año en el agua y los sistemas de riego en época andalusí.

La semana culminará con la inauguración de una exposición con trabajos del alumnado en el Centro de Visitantes de San Cayetano.

La iniciativa consolida una propuesta que vincula educación, patrimonio e identidad local, acercando la historia de Monteagudo a las nuevas generaciones, destacan los organizadores.

Educación y patrimonio, mano a mano

Esta iniciativa se enmarca en la programación del proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo, promovido por el Ayuntamiento de Murcia, que impulsa a lo largo del año numerosas actividades destinadas a poner en valor el patrimonio histórico y cultural en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.

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En este marco, la Semana Cultural ha contado con la implicación de los centros educativos de la pedanía —Colegio Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo, Colegio Virgen del Rosario de La Cueva y Colegio Juan XXIII de Las Lumbreras—, consolidando un modelo de participación en el que educación y patrimonio avanzan de la mano.

Monteagudo reúne a 250 escolares alrededor del legado del Rey Lobo en su V Semana Cultural.

Monteagudo reúne a 250 escolares alrededor del legado del Rey Lobo en su V Semana Cultural. / L. O.

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