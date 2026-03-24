Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que será gratis hasta el fin de las Fiestas de Primavera

Murcia suma un nuevo aparcamiento de cara a la Semana Santa y las Fiestas de Primavera que, además, será gratis durante los festejos.

Los conductores de las calles aledañas al aparcamiento miraban curiosos la nueva infraestructura mientras que el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, inauguró el disuasorio de Hacienda este martes por la mañana, un día antes de lo esperado.

El Ayuntamiento preveía poner en servicio el próximo 25 de marzo el nuevo disuasorio, situado frente a la sede de la Agencia Tributaria.

Esta es la fecha de apertura que se dio cuando también se informó de que el servicio será gratis hasta el domingo 12 de abril con el objetivo de fomentar su uso durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Aunque el fin de las obras ha permitido poner ya en marcha el que se ha convertido en el mayor aparcamiento de la red de disuasorios de gestión municipal a través de Aparcamurcia, con un total de 404 plazas, 11 de ellas para personas con movilidad reducida.

También hay plazas destinadas a vehículos eléctricos y en un futuro llegarán cargadores, como ya ha ocurrido en el aparcamiento de Verónicas, concretaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción.

Precios

La entrada al aparcamiento será prioritaria para los abonados, por lo que las plazas de los abonados se 'reservarán' para ellos. Aunque la cantidad de plazas a reservar está todavía por determinar, a falta de estudiar el uso del disuasorio, concretó Muñoz.

El precio del aparcamiento es de 50 céntimos la hora y un máximo diario de 3 euros, al igual que en el resto de la red municipal de aparcamientos disuasorios.

Además de los tickets, habrá bonos mensuales por 40 euros, bimestrales por 70, trimestrales por 90 y anuales por 300 -que, al mes, suponen 25 euros-.

Tarifas Tarifa rotación: 0,0083 euros/minuto

0,50 euros/hora

Máximo diario 3 euros Tarifas abonos: 40 euros/mes

70 euros/bimestre

90 euros/trimestre

300 euros/año

Uso sin coste

Y para usar el disuasorio de Hacienda sin coste alguno durante el periodo gratis, solo habrá que sacar un ticket de validación cero.

Asimismo, una vez finalizado el período festivo, se habilitarán tickets en los comercios del entorno para emplear los tres aparcamientos municipales enclavados en Santiago y Zaraiche para fomentar el comercio de proximidad, medida que adelantó Muñoz y de la que el Ayuntamiento dará más detalles próximamente.

En total, junto a la reciente apertura del aparcamiento de Abenarabi tras 17 años cerrado, se han puesto en funcionamiento 850 plazas de aparcamiento en el último mes.

Y, en global, hay más de 8.000 plazas de aparcamiento municipales en funcionamiento.

Ubicación

Su ubicación, en el entorno de las avenidas Juan Carlos I y Príncipe de Asturias. Así, da servicio tanto a quienes acceden a Murcia por este eje como a quienes se dirigen a equipamientos cercanos como la Biblioteca Regional, el Archivo Regional, el Pabellón Príncipe de Asturias, el Instituto Juan Carlos I y la propia Agencia Tributaria.

Además, se encuentra próximo a paradas de tranvía y autobús.

Menos riesgo de inundaciones

El aparcamiento de Hacienda también incorpora 150 árboles y el primer sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) aplicado a un estacionamiento en Murcia, para facilitar la gestión eficiente del agua de lluvia.

Tanto el pavimento como los parterres vegetales son capaces de filtrar el agua hacia celdas ubicadas bajo la superficie, en las que se va laminando el agua.

Además, el pavimento es claro para reducir el efecto 'isla de calor' y los árboles se han plantado ya crecidos para que pronto comiencen a dar sombra.

Capacidad

Este sistema cuenta con una capacidad de retención de hasta 1,4 millones de litros, lo que permite laminar el caudal generado durante episodios de precipitaciones intensas y contribuye a reducir el riesgo de inundaciones en el entorno.

Así, la infraestructura podrá gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años, y se ha diseñado para poder gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, por lo que permite pasar de 230 a 4 litros por segundo.

El sistema de drenaje se ubica en este aparcamiento debido a la proximidad de las ramblas de Churra y Espinardo, informó el Sergio Pascual, director de planificación de proyectos de Aguas de Murcia.

Asimismo, Pascual aseguró que el sistema ya ha demostrado su eficacia durante los últimos episodios de lluvia vividos en el municipio.

Muñoz también resaltó la colaboración con el presidente de la Junta Municipal, Francisco Ludeña, y aseguró que el aparcamiento cuenta con elementos de seguridad como vallado perimetral y cámaras de videovigilancia.