De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte

La ciudad de Murcia podría dar el paso definitivo para encajar tres piezas más de su 'puzle' urbano en el próximo pleno municipal, que se celebrará este jueves, para que en determinadas Zonas Especiales (ZE) destinadas originalmente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, sobre todo a uso ganadero, se puedan construir viviendas, comercios y otros servicios en la zona norte del municipio. En concreto, se incorporarán tres de esas áreas. Dos en el Cabezo de Torres, al norte de la autovía A-7, y una más en El Esparragal, aunque situada en el entorno del nudo del Cabezo, según confirma el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Navarro Corchón.

Los cambios de calificación incentivarían la modernización, el desarrollo y la expansión de pedanías así como de zonas periféricas de Murcia. Estas Zonas Especiales han quedado como «islas» de actividades que ya no encajan en el entorno urbano. El avance de la ciudad, con sus propios usos del suelo, ha terminado por rodear de viviendas «unos ámbitos que podían modificar su uso agropecuario a uso residencial», comenta el edil de Urbanismo.

Dos áreas en el Cabezo de Torres y una más en el El Esparragal modifican el empleo agropecuario del suelo hacia uso residencial, comercial y de otros servicios

Cuando quede finalmente aprobado, por cada 100 metros cuadrados que se decida construir, el promotor deberá destinar 20 a zonas verdes, es decir, a parques y jardines, y cinco para equipamientos públicos. Esto incluye centros sociales, deportivos o educativos; una forma de obtener suelo público para el barrio con coste cero para las arcas municipales, aseguran otras fuentes municipales. La norma que permite estos nuevos usos públicos se actualizaron por unanimidad de los concejales en el pleno municipal del pasado 27 de marzo de 2025.

Más de 20 años después

Lo que se lleva al próximo pleno son las últimas correcciones de errores en los trámites para la aprobación definitiva del proyecto de 'Adaptación de Plan General a la Ley del Suelo de la Región de Murcia'. El Ayuntamiento lleva tramitando este cambio con la Dirección General de Territorio y Agricultura de la Comunidad Autónoma desde 2005, año en que se aprobó la misma Ley de Suelo. La demora se debe —según el edil de Urbanismo— a «problemas con las conexiones» en dichas zonas que la CARM quería resolver. De esta manera, la medida aclararía por fin qué se puede hacer exactamente en cada nuevo metro cuadrado que se gane de suelo urbano y qué cesiones serán obligatorias.

En esta fase, se terminará de definir los requisitos que solicitó la dirección general en marzo de 2025, aseguran las fuentes en el Consistorio. En concreto, se trata de «los planos que recogen la delimitación y los SSGG [Servicios Generales] adscritos de dichos sectores», además de las fichas de desarrollo de los sectores afectados por la expansión urbanística.

Estas «islas», calificadas como Suelo Urbanizable Delimitado con Continuidad (SD-cnc), quedan actualmente pegadas al casco urbano actual. No se trata de urbanizaciones aisladas, sino de las 'piezas' de terreno que se necesitan para completar el 'puzzle' del entorno urbano, reiteran las fuentes. La actividad de las granjas, que conlleva olores, ruidos y tráfico de camiones, ha pasado con los años a estar reñida con los usos propiamente urbanos. La adaptación de las zonas especiales supone una salida legal para que se conviertan en barrios modernos y ordenados.

La normativa pretende garantizar un crecimiento equilibrado. Limitará a un metro cuadrado por cada uno aprovechamiento del suelo. Si es el propietario de la explotación ganadera quiere desarrollar suelo, deberá cesar su actividad y cumplir con las cesiones de zonas verdes y equipamiento.