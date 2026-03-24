El corte de un carril en la MU-33 junto a Ronda Sur provoca retenciones y complica el acceso a Murcia

Los conductores que circulan frecuentemente por la MU-33, uno de los principales accesos al sur de Murcia, se están encontrando estos días con complicaciones de tráfico adicionales a las habituales debido al corte de carril en las inmediaciones de Ronda Sur.

En concreto, este lunes y durante este martes, se ha cortado el tráfico en el arcén derecho de la MU-33 desde el kilómetro 7.9 al 9.2 de la citada vía, en sentido creciente.

La incidencia, señalizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), está relacionada con obras en la vía que obligan a reducir la capacidad de circulación en un punto especialmente sensible de la red viaria regional, ya que conecta con la A-30, Ronda Sur y otras arterias fundamentales para el acceso a la ciudad.

Zona de la MU 33 afectada por las obras / DGT

Retenciones y circulación irregular

La reducción de carriles está generando un efecto embudo que se traduce en retenciones, especialmente en horas punta como la mañana. Los conductores se ven obligados a aminorar la velocidad y adaptarse a una circulación más lenta e irregular, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento.

Este tipo de incidencias tiene un impacto directo no solo en los trayectos habituales de entrada y salida de Murcia, sino también en accesos estratégicos como el entorno del hospital Virgen de la Arrixaca o las conexiones hacia Cartagena y el Puerto de la Cadena.

Además, el tráfico denso en combinación con obras eleva el riesgo de pequeños accidentes, como alcances, que pueden agravar aún más la situación.

Obras en la zona

La DGT apunta a que el corte de carril responde a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura. Este tipo de actuaciones son habituales en la MU-33 debido al elevado volumen de tráfico que soporta a diario. Las intervenciones suelen centrarse en la reparación del firme, adecuación de arcenes o mejoras en la seguridad vial, actuaciones necesarias pero que, de forma puntual, afectan a la fluidez del tráfico.

Aunque el atasco de esta mañana coincide con el arranque de las obras de Red Eléctrica en Ronda Sur, el corte de carril en la MU-33 no responde directamente a esa actuación. La información disponible apunta a que los trabajos de la línea soterrada afectan, por ahora, al carril exterior de Ronda Sur y a la avenida de Los Dolores, con restricciones puntuales y fuera de hora punta, mientras que la incidencia registrada en la MU-33 aparece vinculada a obras o tareas de mantenimiento en la propia vía.

Recomendaciones para los conductores

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y, si es posible, evitar las horas de mayor intensidad de tráfico. También se aconseja utilizar vías alternativas como la A-7 o la MU-30 en función del destino.

Asimismo, es importante extremar la precaución en la zona afectada, respetar la señalización provisional y mantener la distancia de seguridad para reducir el riesgo de incidentes. En cualquier caso, se trata de una afección temporal.