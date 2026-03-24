Arrancan las obras de la nueva sala de estudio de Monteagudo

Los trabajos para poner en marcha una nueva sala de estudio en Monteagudo ya han iniciado y la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, visitó este martes las obras que cuentan con un presupuesto superior a los 218.600 euros.

El espacio se ubica en el actual centro cultural de la pedanía murciana, en la avenida Príncipe de Asturias, y dispondrá de un total de 66 plazas para el estudio.

La actuación contempla una reforma parcial del edificio para ubicar la sala de estudio en parte del semisótano del edificio y construir un acceso independiente, una rampa y unas escaleras de entrada. Asimismo, se contemplan labores de carpintería y fontanería.

Los trabajos realizados hasta el momento se han centrado en demoliciones y movimientos de tierras y, a partir de ahora, comienza el rediseño del espacio interior, lo que incluye el vestíbulo, aseos, cuarto de limpieza y la sala de estudio principal.

Y los próximos días iniciarán los trabajos de las instalaciones de fontanería, electricidad y climatización. Además, Belén López resaltó que "la adecuación de este espacio cumple con criterios de eficiencia energética y accesibilidad".

Más de mil plazas

La red municipal de salas de estudio ofrece más de 1.100 plazas en todo el municipio y sumará un total de 21 espacios tras las obras que se están ejecutando en Monteagudo y El Esparragal.

Estos espacios, abiertos 24 horas los 365 días del año, son accesibles mediante un sistema de cerradura electrónica. Además, cuentan con un sistema de acceso inteligente que permite controlar el número de personas, para no superar así el aforo en ninguna de las salas de estudio.

La edil de Educación destacó que en estos tres primeros meses del año 2026 se ha incrementado el número de usuarios en las 19 salas disponibles, cifrado en 61.767 personas, frente a las 59.800 del mismo periodo en 2025.

Para acceder a la red de salas de estudio se debe tener 16 años o más y disponer de la tarjeta de acceso, que es gratis se obtiene al rellenar el formulario disponible en la web municipal.

La red municipal cuenta con instalaciones en Aljucer, Alquerías, Beniaján, Casillas, Cobatillas, Los Garres, Los Dolores, Los Martínez del Puerto, El Raal, Rincón de Seca, Ronda Sur, San José de la Vega, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, Torreagüera, Zeneta, Zarandona y Llano de Brujas, además de la prevista también en El Esparragal.

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A estas se suman la ubicada en The Open Faculty, con horario de 8.30 a 19 horas, gracias a un convenio de colaboración con la Concejalía de Educación.