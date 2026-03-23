Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva Ley de CienciaObras en Ronda SurEfectos de la contaminaciónTransporte fiestas MurciaYacimientos Cartagena
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Pedanías

Zarandona estrena 2.500 m2 de asfalto en la avenida Cabezo de Torres

Concluyen los trabajos en la transitada vía de la pedanía murciana previstos en el Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma

Las obras ya han finalizado en la avenida Cabezo de Torres de Zarandona

Las obras ya han finalizado en la avenida Cabezo de Torres de Zarandona / L.O.

L.O.

Los vecinos de la pedanía murciana de Zarandona ya pueden disfrutar de un nuevo pavimento en la avenida Cabezo de Torres después de que hayan concluido los trabajos para renovar una superficie total de 2.440 metros cuadrados de asfalto. Las obras han costado cerca de 36.000 euros que salen directamente de la dotación del Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma.

A pesar de que la financiación procediera del ejecutivo regional, ha sido el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia, Marco Antonio Fernández, acompañado del presidente de la Junta Municipal, Francisco José Esteban, quienes han visitado el nuevo pavimentado. Este mejorará la circulación vial en el tramo, dotándolo de mayor seguridad y accesibilidad.

Las obras mejoran el estado del firme, que presentaba un notable deterioro, con baches, grietas y zonas cuarteadas

Las obras mejoran el estado del firme de una de las principales vías de conexión de la zona, que presentaba un notable deterioro, con baches, grietas y zonas cuarteadas que dificultaban la circulación.

Vecinos de Zarandona acompañan al concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, acompañado y al presidente de la Junta Municipal, Francisco José Esteban, en el nuevo asfalto de la avenida Cabezo de Torres

Vecinos de Zarandona acompañan al concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, acompañado y al presidente de la Junta Municipal, Francisco José Esteban, en el nuevo asfalto de la avenida Cabezo de Torres / L.O.

Los trabajos, realizados en más de 400 metros lineales, contemplan la renovación integral de la capa de rodadura mediante el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de espesor, así como trabajos previos de fresado en aquellas zonas donde es necesario mantener la rasante actual.

Noticias relacionadas y más

El concejal Marco Antonio Fernández ha destacado que "esta actuación permite mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de Zarandona, garantizando una circulación más segura en una vía muy transitada". Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las infraestructuras en pedanías. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
  2. El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
  3. La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre
  4. El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
  5. El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
  6. En directo: Real Murcia-Tarazona
  7. Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces
  8. La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha

Zarandona estrena 2.500 m2 de asfalto en la avenida Cabezo de Torres

Zarandona estrena 2.500 m2 de asfalto en la avenida Cabezo de Torres

La Policía Local de Murcia renueva su flota con 60 nuevas motocicletas

La Policía Local de Murcia renueva su flota con 60 nuevas motocicletas

La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo

La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan este lunes en Ronda Sur

Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan este lunes en Ronda Sur

La contaminación no solo se respira: así daña directamente las células del corazón

La contaminación no solo se respira: así daña directamente las células del corazón

La Diócesis pide el 2% Cultural para arreglar la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Murcia

La Diócesis pide el 2% Cultural para arreglar la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Murcia

Denuncian demoras de hasta un mes en Murcia para citas de dependencia y ayuda a domicilio

Denuncian demoras de hasta un mes en Murcia para citas de dependencia y ayuda a domicilio
Tracking Pixel Contents