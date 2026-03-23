Zarandona estrena 2.500 m2 de asfalto en la avenida Cabezo de Torres

Los vecinos de la pedanía murciana de Zarandona ya pueden disfrutar de un nuevo pavimento en la avenida Cabezo de Torres después de que hayan concluido los trabajos para renovar una superficie total de 2.440 metros cuadrados de asfalto. Las obras han costado cerca de 36.000 euros que salen directamente de la dotación del Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma.

A pesar de que la financiación procediera del ejecutivo regional, ha sido el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia, Marco Antonio Fernández, acompañado del presidente de la Junta Municipal, Francisco José Esteban, quienes han visitado el nuevo pavimentado. Este mejorará la circulación vial en el tramo, dotándolo de mayor seguridad y accesibilidad.

Las obras mejoran el estado del firme, que presentaba un notable deterioro, con baches, grietas y zonas cuarteadas

Las obras mejoran el estado del firme de una de las principales vías de conexión de la zona, que presentaba un notable deterioro, con baches, grietas y zonas cuarteadas que dificultaban la circulación.

Vecinos de Zarandona acompañan al concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, acompañado y al presidente de la Junta Municipal, Francisco José Esteban, en el nuevo asfalto de la avenida Cabezo de Torres / L.O.

Los trabajos, realizados en más de 400 metros lineales, contemplan la renovación integral de la capa de rodadura mediante el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de espesor, así como trabajos previos de fresado en aquellas zonas donde es necesario mantener la rasante actual.

El concejal Marco Antonio Fernández ha destacado que "esta actuación permite mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de Zarandona, garantizando una circulación más segura en una vía muy transitada". Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las infraestructuras en pedanías.