La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo

La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en 100 años, confirmó el presidente de Los Salzillos, Emilio Llamas.

"Estamos desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026 conmemorando los 425 años de la cofradía, un número importante", detalló Llamas, en conversación con La Opinión. En el marco de este aniversario tendrá lugar este hito, la estación de penitencia en virtud de la cual "accederemos a la Catedral para adorar al Santísimo", explicó.

Se da la circunstancia de que esto, en Murcia, "se hacía hasta 1916", apuntó el presidente de la Cofradía de Jesús. Este año, de forma excepcional, "tenemos una autorización del Cabildo Catedralicio para acceder" al templo de Belluga.

Por la puerta por la que entra la patrona

Emilio Llamas recalcó que, con motivo de los 425 años de la cofradía, "el obispo nos ha concedido un tiempo jubilar para este aniversario" y "el Santo Padre nos ha dado una indulgencia plenaria".

Según la doctrina católica, la indulgencia plenaria implica el perdón total de los pecados (ya confesados) y borra las consecuencias de estos.

"Somos los únicos que vamos a acceder a la Catedral, y por la puerta por la que solo accede el Corpus Christi y la patrona de la ciudad", en referencia a la Virgen de la Fuensanta, enfatizó Llamas. Hacerlo supone, por tanto, "una gran satisfacción para nosotros".

Ni la reina Sofía podrá verlo

El titular de la procesión morada accederá por la Puerta del Perdón, girará a la derecha e irá ante el Santísimo, expuesto en el Sagrario en la Capilla de los Vélez. Lo hará "en riguroso silencio, con solemnidad y sin público, en la intimidad de la propia hermandad", subrayó Llamas.

Ni siquiera la soberana emérita de España, Doña Sofía, podrá presenciar este momento. La madre de Felipe VI verá la procesión de Los Salzillos desde una tribuna especial habilitada en la puerta del Palacio Episcopal, destacó Llamas, que agradeció la "visita ilustre".

El plan es que la imagen de Nuestro Padre Jesús permanezca una media hora en el interior del templo y sea sacado por la puerta de las Cadenas, en la Plaza de la Cruz, desde donde se incorporará de nuevo a la procesión.