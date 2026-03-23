La Policía Local de Murcia renueva su flota con 60 nuevas motocicletas

El parque móvil de la Policía Local de Murcia hace sitio a 62 nuevas motocicletas que ha adquirido el consistorio en los últimos meses con un desembolso de más de un millón de euros. Así ha presentado la nueva flota el concejal de seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que ha insistido en que la inversión no solo incrementa la presencia policial en calles y pedanías y mejora la movilidad y capacidad de intervención de los agentes, sino que renueva la imagen del cuerpo en las calles "con el objetivo de hacerlos más visibles, cercanos y reconocibles para los murcianos".

Las nuevos vehículos se enmarcan dentro de "una estrategia integral de modernización" del cuerpo con "la mayor renovación de motocicletas con la Policía Local en la última década", aseguraró Perona esta mañana, en la plaza de la Glorieta, rodeado de la nueva flota. Entre los vehículos destacan 23 escúter BMW 400 GT equipadas para servicio policial, 23 motocicletas Honda Forza 350 y 35 motocicletas de carretera adquiridas mediante arrendamiento operativo con opción a compra. A estas se suman cuatro motocicletas todoterreno BMW F 800 GS destinadas al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), especialmente preparadas para intervenciones en terrenos de difícil acceso.

La nueva adquisición supone la mayor renovación de motocicletas con la Policía Local en la última década, según el Consistorio murciano

Al parque móvil hay que sumar, además, incorporaciones anteriores, como 26 nuevos turismos patrulla y cuatro furgonesdel GESC y dos para el servicio general. También se crearon nuevas unidades especializadas como la Unidad de Caballería, compuesta por cuatro jinetes, y la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), integrada por 12 agentes, que permite reforzar la vigilancia en zonas peatonales y espacios de difícil acceso.

La nueva flota de 62 motocicletas de la Policía Local, esta mañana en la Glorieta de Murcia / L.O.

No solo vehículos

Como parte de esta estrategia de modernización, Perona insistió en que "no hablamos solo de vehículos. Hablamos de una inversión global que supera el millón de euros, destinada a modernizar de forma integral nuestra Policía Local: más medios, más tecnología, más efectivos y mejores herramientas para quienes, cada día, garantizan nuestra seguridad".

En materia de personal, la plantilla se ha ampliado con 57 nuevos efectivos en el último año, 55 agentes y 2 subinspectores, y continuará creciendo con nuevas incorporaciones.

El Ayuntamiento incorporó hace una semana 24 cámaras unipersonales de grabación para los agentes del GESC. Aunque de momento se encuentra en fase de pruebas, la herramienta será clave para reforzar la transparencia, la protección jurídica y la confianza ciudadana. También se han desplegado 800 terminales híbridos TETRA-LTE, que optimizan la comunicación y coordinación operativa entre los agentes.