La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda

"¡Tenemos una apertura increíble muy pronto!", anuncia un nuevo escaparate en la ciudad de Murcia, que "promete convertirse en uno de los espacios más divertidos del lugar". Y, si lo asegura Lego, debe ser verdad. La icónica cadena de juguetes de construcción prosigue su expansión por España y es el turno de Murcia.

La nueva tienda sigue la estela de los otros espacios certificados de la multinacional ubicados en ciudades como Bilbao, Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia. Desde el lugar en el que estará situada indican que su inauguración está cerca.

"Próximamente, en Nueva Condomina"

De momento, es el propio centro comercial Nueva Condomina, lugar en el que estará la tienda, el que está anunciando la llegada de Lego a su espacio: "Próximamente, en Nueva Condomina". De acuerdo con la misma fuente, Lego planea abrir sus puertas en la segunda quincena del mes de mayo. Aún no se puede concretar un día exacto.

Otros aspectos importantes para destacar de la tienda es su capacidad. Según el centro, la superficie ronda los 240 metros cuadrados. Se trata así de la primera tienda de Lego en la Región de Murcia.

Cabe destacar que la marca se propuso el compromiso por acercar su experiencia de juego a más niños, niñas y fans adultos en todo el territorio nacional y el sureste español estaba descubierto.

De esta forma, la tienda ofrecerá una experiencia inmersiva, con acceso a sets exclusivos, servicios innovadores como 'Early Access' y preventa de best sellers, así como elementos interactivos que invitan al juego libre y la personalización.

La última gran apertura en Nueva Condomina

El último bombazo que lanzó el centro comercial murciano estuvo relacionado con la gastronomía. La hamburguesería Vicio, fundada en 2020 por el ganador de MasterChef Aleix Puig, abrió sus puertas en este espacio en septiembre del año pasado.

El propio centro murciano señala que son muchas las marcas que eligen Nueva Condomina para abrir por primera vez una tienda en el territorio regional, como fue el caso del citado Vicio, Apple o Intimissimi.