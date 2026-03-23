La Diócesis pide el 2% Cultural para arreglar la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Murcia

«Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural tenemos conocimiento de la solicitud presentada por la Diócesis de Cartagena al programa del 2% Cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que incluye distintas actuaciones en la Catedral de Murcia, entre ellas la Puerta de los Apóstoles». Así se expresan desde la Consejería de Cultura del Gobierno regional al ser preguntados por este diario sobre si este departamento tiene previsto inyectar dinero a la rehabilitación de esta zona del templo de Belluga.

Cabe recordar que la Puerta de los Apóstoles «es la única del siglo XV que conserva la Catedral. Atribuida al arquitecto Diego Sánchez de Almazán, está fechada entre 1465 y 1480», se lee en la web oficial del templo. Sin embargo, en estos momentos la piedra se encuentra en muy mal estado, algo que se nota más al contrastar con la limpieza de la fachada principal.

El Cabildo de la Catedral (así se denomina al conjunto de canónigos que se ocupa de la administración, culto y solemnidad litúrgica en el templo de Belluga) lleva meses buscando financiación para poder restaurar la Puerta de los Apóstoles, como ya publicó este diario el pasado verano.

La Comunidad tiende la mano a la Diócesis, "dentro de las posibilidades de los Presupuestos"

En el marco de esa búsqueda, la Diócesis optó por solicitar las subvenciones que pone a disposición el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convocó, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa 2% Cultural.

Según indicaron desde el Gobierno central, al lanzar la convocatoria, la misma se dirigía «especialmente a bienes de titularidad y uso públicos, que sean Bien de Interés Cultural o cuenten con una protección equivalente, formen parte de conjuntos históricos catalogados como tales o estén incluidos en los Planes Nacionales de Patrimonio».

Es de estilo gótico flamígero y se halla coronada por el único rosetón del templo de Belluga

Hace unos meses que el Cabildo, el cual forma parte de la Diócesis, decidió concurrir a estas subvenciones. Está a la espera de que se resuelva. «Se trata de una iniciativa impulsada directamente por la Diócesis de Cartagena, que es quien ha concurrido a esta convocatoria estatal, y que actualmente se encuentra en fase de valoración por parte del Ministerio», apuntan desde el departamento que dirige Carmen Conesa.

A la cuestión de si el área de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad tiene previsto aportar también dinero a la rehabilitación de la puerta más antigua de la Catedral, desde la Consejería prefieren aguardar a que el Ejecutivo central se pronuncie.

"Tendrán nuestro apoyo"

«Consideramos conveniente esperar a la resolución de la convocatoria del 2% Cultural, para, una vez se conozca el resultado, estudiar las posibles vías de colaboración en aquellas actuaciones que puedan requerir apoyo adicional», indican desde la Comunidad. Lo harán, especifican, «siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias y en coordinación con las entidades implicadas».

«Igualmente, en caso de que el proyecto sea preseleccionado, si es el caso, la tutela y el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural será fundamental para alcanzar los objetivos de dicho proyecto, y esa misma predisposición hemos trasladado a la Diócesis de Cartagena, que ya saben que cuentan y contarán con nuestro apoyo y con, como hemos dicho, nuestra voluntad de explorar distintas fórmulas que se adapten correctamente a las posibilidades», manifiestan desde la Consejería.

Daños visibles en San Andrés, que porta en sus manos la Cruz en aspa, símbolo de su martirio. / Juan Carlos Caval

La Moncloa, por su parte, destaca que «el programa 2% Cultural constituye la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, contribuyendo a la generación de actividad, la creación de empleo y la regeneración de los entornos urbanos y rurales», al tiempo que precisa que «desde la puesta en funcionamiento del Programa del 2% Cultural, y tras las 57 ayudas concedidas mediante la aprobación de la Primera Resolución Parcial Definitiva de la convocatoria de 2023, son ya 1.294 los proyectos financiados con este programa».

Daños visibles en la piedra

Hecha en el estilo denominado gótico flamígero y coronada por el único rosetón que posee la Catedral de Murcia, la Puerta de los Apóstoles recibe su nombre de los cuatro discípulos que se hallan esculpidos en piedra a los lados del arco de entrada: San Andrés y San Pablo (a la izquierda de la persona que se ponga delante de la portada) y Santiago y San Pedro (a la derecha). Son los dos primeros los que presentan los daños más visibles a primera vista.

En el caso de San Andrés, por ejemplo, porta en sus manos la Cruz en aspa, símbolo de su martirio, que no es que esté astillada: es que directamente está rota.

A la vera de este mártir se descubre la figura en piedra de Pablo de Tarso, libro en mano. Sus desperfectos más llamativos se encuentran en su túnica y en la peana sobre la que se apoya, aunque también en el propio libro.

Mientras el Ministerio estudia la petición de la Diócesis, desde la Consejería de Cultura «seguimos trabajando de forma constante en la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la Región de Murcia, colaborando con distintas instituciones en función de las prioridades y los proyectos que se van concretando», insistieron.

Este periódico también preguntó al Ayuntamiento de Murcia si inyectaría dinero a la Catedral, pero no obtuvo respuesta.