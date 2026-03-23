Sin cables, pivotes ni maceteros: vía libre para nazarenos y tronos en Murcia

En apenas cuatro días, la ciudad iniciará sus desfiles pasiones con la salida de la Cofradía del Cristo del Amparo desde la Iglesia de San Nicolás y ya están las calles listas para acoger la Semana Santa, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio. Los ediles de Murcia responsables de velar por ella realizaron un recorrido, este lunes por la mañana, para inspeccionar el itinerario principal de todas las cofradías con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las procesionesm

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona; el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, han realizado el tradicional "paseíllo" por las calles del casco histórico. También se han implicado en la inspección ocular el personal de los servicios municipales implicados.

Todos los recorridos principales las cofradías han sido repasados con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las procesiones.

No se ha dejado ningún itinerario sin repasar. Todos los recorridos principales de cada una de las cofradías han sido repasados con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las procesiones.

En concreto, se ha verificado la ausencia de obstáculos como cables, pivotes, maceteros u otros elementos que pudieran dificultar el paso de los tronos y cortejos.

Entre las actuaciones realizadas se encuentran la retirada de cableado, la eliminación de elementos urbanos, la poda de arbolado, la revisión del pavimento y la colocación de la tradicional arenilla en las calles más estrechas del casco histórico, facilitando así la maniobrabilidad de los pasos.