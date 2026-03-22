Medioambiente
Vecinos reclaman el deslinde de la Cañada Real de Torreaguera para crear un corredor verde y cultural
Los asistentes a la jornada denunciaron los problemas que sufre este tramo
Raúl Jiménez
Este domingo 22 de marzo se realizó, tal y como adelantó La Opinión de Murcia, la jornada de reivindicación por la recuperación de la Cañada Real de Torreagüera, cuyo inicio ha tenido lugar en la sede de la peña huertana El Ciazo. Los asistentes fueron informados de los problemas que está sufriendo esta vía pecuaria. Han reclamado a la Administración su deslinde y amojonamiento conforme a la ley de 1995. Se trata de un proyecto presentado para la realización de un corredor verde y cultural a nivel nacional donde los visitantes podrían visitar vestigios de civilizaciones que nos precedieron, como la argárica, íbera, romana o árabe, aparte del gran valor ecológico que posee.
Una ruta de 22 km que los ciudadanos podrían disfrutar con un gran acuerdo entre colectivos, el Ayuntamiento, la Dirección General de Patrimonio Natural y los posibles afectados. Una iniciativa que también una fuerza política presentaría con acierto, pero que, a día de hoy, aún no se ha promovido. Cabe resaltar que se han realizado comunicaciones con la otra actividad realizada en Caravaca de la Cruz, donde se conectaron en directo entre ambos eventos, confirmando así los mismos problemas que acechan y afectan a las vías pecuarias y caminos públicos.
- La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre
- El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- Día del Padre: ¿Qué tiendas y supermercados abren el 19 de marzo en la Región de Murcia?