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Medioambiente

Vecinos reclaman el deslinde de la Cañada Real de Torreaguera para crear un corredor verde y cultural

Los asistentes a la jornada denunciaron los problemas que sufre este tramo

Manifestación de algunos vecinos por la Cañada Real el pasado abril

Manifestación de algunos vecinos por la Cañada Real el pasado abril / L. O.

Raúl Jiménez

Este domingo 22 de marzo se realizó, tal y como adelantó La Opinión de Murcia, la jornada de reivindicación por la recuperación de la Cañada Real de Torreagüera, cuyo inicio ha tenido lugar en la sede de la peña huertana El Ciazo. Los asistentes fueron informados de los problemas que está sufriendo esta vía pecuaria. Han reclamado a la Administración su deslinde y amojonamiento conforme a la ley de 1995. Se trata de un proyecto presentado para la realización de un corredor verde y cultural a nivel nacional donde los visitantes podrían visitar vestigios de civilizaciones que nos precedieron, como la argárica, íbera, romana o árabe, aparte del gran valor ecológico que posee.

Una ruta de 22 km que los ciudadanos podrían disfrutar con un gran acuerdo entre colectivos, el Ayuntamiento, la Dirección General de Patrimonio Natural y los posibles afectados. Una iniciativa que también una fuerza política presentaría con acierto, pero que, a día de hoy, aún no se ha promovido. Cabe resaltar que se han realizado comunicaciones con la otra actividad realizada en Caravaca de la Cruz, donde se conectaron en directo entre ambos eventos, confirmando así los mismos problemas que acechan y afectan a las vías pecuarias y caminos públicos.

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