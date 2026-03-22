Transporte público y aparcamientos gratuitos en Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera: consulta los días y lugares que estará disponible

La Semana Santa y las Fiestas de Primavera se encuentran a la vuelta de la esquina, y uno de los principales quebraderos de cabeza de los miles de visitantes que llegan a la ciudad, es la dificulltad para desplazarse por ella y el encontrar aparcamiento. El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación que dirige José Francisco Muñoz, ha presentado el plan especial de movilidad, tráfico y transportes con motivo de la celebración de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

En estas fechas la ciudad acoge algunos de los eventos más multitudinarios del año, lo que requiere de una planificación específica que garantice la movilidad, la seguridad y el correcto desarrollo de todos los actos. El edil ha destacado que la ciudad afronta en apenas dos semanas tres fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, recibiendo en estas fechas a cientos de miles de visitantes que acuden a Murcia a conocer y vivir su historia, cultura, fe y tradiciones.

En este sentido, Muñoz ha subrayado que el dispositivo contempla un amplio conjunto de medidas coordinadas que permitirán dar respuesta al incremento de desplazamientos propio de estas fechas, reforzando la capacidad de la ciudad para absorber grandes flujos de visitantes. Asimismo, ha indicado, "seguimos consolidando un modelo de movilidad que ofrece alternativas reales al vehículo privado, facilitando que murcianos y visitantes puedan disfrutar de nuestras fiestas con mayor comodidad y en entornos más amables".

Gratuidad del transporte público en los días grandes

El Ayuntamiento volverá a poner en marcha la gratuidad del transporte público los días 7 y 11 de abril, fechas en que se celebra el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, dos jornadas en las que la ciudad registra una afluencia masiva de visitantes.

Con esta medida, se busca reducir el uso del vehículo privado y facilitar los desplazamientos, permitiendo que miles de personas puedan acceder a los principales puntos de interés sin necesidad de utilizar su coche. De las principales medidas será la gratuidad de los aparcamientos disuasorios desde el Miércoles Santo (25 de marzo), hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina (12 de abril), consolidando una iniciativa que ya ha demostrado su eficacia en años anteriores.

Como novedad, la red de estacionamientos disuasorios incrementa en 404 plazas la oferta disponible respecto al pasado año, tras la incorporación del aparcamiento de Hacienda.

Esta nueva infraestructura permite ofrecer por primera vez un estacionamiento de gran capacidad y conectado de forma rápida con el centro de la ciudad a través del tranvía a quienes accedan a la ciudad por Juan Carlos I. De este modo, serán gratuitos los aparcamientos disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Hacienda, todos ellos ubicados en puntos estratégicos y conectados mediante transporte público.

Con el objetivo de facilitar su uso, el Ayuntamiento pondrá a disposición de murcianos y visitantes una infografía clara y accesible que permitirá identificar rápidamente el aparcamiento más adecuado en función del origen y destino, así como su conexión con el transporte público.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado en los últimos meses la red de estacionamientos de gestión municipal con la apertura del aparcamiento de Abenarabi, que amplía la oferta de plazas a precio económico en el entorno urbano y facilita el acceso ordenado a la ciudad, en línea con lo conseguido con el estacionamiento de Verónicas tras su remunicipalización.

Lanzaderas para mejorar la conexión con el centro festivo

El dispositivo contempla también la puesta en marcha de lanzaderas específicas que conectarán los principales ejes de la ciudad con las zonas de mayor concentración de público, especialmente en el entorno del Malecón.

Estas líneas, que ya fueron implantadas el pasado año con una alta utilización por parte de murcianos y visitantes, se consolidan como una alternativa eficaz para acceder a los espacios festivos, mejorando la accesibilidad y reduciendo la presión del tráfico en el centro.

El plan ha sido coordinado con los distintos servicios municipales y entidades implicadas en la organización de los eventos, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los desfiles y actividades programadas. De forma paralela, se establecerán los correspondientes cortes de tráfico y desvíos, que serán debidamente señalizados y comunicados con antelación para minimizar las afecciones a los ciudadanos.