Denuncian demoras de hasta un mes en Murcia para citas de dependencia y ayuda a domicilio

El Partido Socialista de Murcia ha mostrado su descontento con el estado de los servicios sociales, que denuncian como "desolador". Según explican, actualmente el tiempo de espera para acceder a una cita básica se encuentra entre las dos semanas y el mes.

Indican que esta situación se está produciendo, sobre todo, en las Unidades de Trabajo Social (UTS) que se encuentran descentralizadas en barrios y pedanías. En estos lugares se gestionan ayudas sociales, se ofrece orientación profesional sobre la dependencia, ayudas a domicilio, etc.

La edil socialista, Esther Nevado, considera que el "colapso" responde a una "gestión de la escasez" del PP. Desde su punto de vista, las listas de espera "actúan como una barrera invisible que desincentiva el acceso a las ayudas". En otras palabras, la también concejala acusa al Partido Popular de intentar eliminar las ayudas sociales.

"En Servicios Sociales, tardar es denegar. No se puede tratar una emergencia social con la parsimonia de un trámite administrativo. Dar cita para dentro de un mes a quien no tiene para comer hoy es violencia institucional", señala. Pone como ejemplo de este "estancamiento" a Guadalupe, TorreagüeraPatiñoPuente Tocinos o Los Dolores.

En este sentido, recuerda que "la rapidez en la atención es clave para detectar que situaciones de dificultad deriven en desahucios o procesos de exclusión".

Nevado también ha hablado de la "falta de cobertura de bajas". Una situación que, según opina, "está degradando el servicio público y ha llevado al PSOE a registrar una solicitud para conocer el estado de la plantilla y el plan de sustituciones".

Asimismo, subraya que la ratio recomendada de habitantes por profesional es de 3.000; "en algunos casos se atiende a más de 12.000", insiste. "Esto genera una presión insoportable y afecta directamente a la calidad del servicio", añade.

Otro tema que le preocupa a la edil del grupo municipal socialista es la prevención de riesgos laborales. Basándose en un informe elaborado tras un requerimiento de la Inspección de Trabajo, puntualizan que hay 44 conclusiones críticas que evidencian "una situación límite". Comentan que van desde la falta de medidas de seguridad en los centros hasta la ausencia de apoyo psicoemocional para los profesionales y la carencia de un proyecto claro en la Concejalía.

El PSOE informa de que a esto se suma un "endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas sociales". Ejemplifican con la modificación de la ordenanza municipal que sustituye el salario mínimo por el IPREM como referencia económica; "esto reduce el umbral de ingresos y deja fuera a miles de familias trabajadoras con bajos salarios que antes sí tenían cobertura". "No es solo que no se atienda, es que además se están recortando derechos por la puerta de atrás", dice Nevado.

Por todo ello, el Grupo Socialista exige al Partido Popular que asegure un sistema de ayudas sociales eficiente. "Cuando un gobierno no responde con rapidez a quienes más lo necesitan, está fallando en su responsabilidad más básica. La calidad y altura humana de un municipio se mide también por cómo cuida y atiende a su gente en los momentos más difíciles", concluye.